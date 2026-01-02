El primer dron de 360 grados de DJI podría estar volando pronto, con estos paquetes disponibles para los compradores

Se han filtrado más detalles sobre el DJI Avata 360

El dron de 360 grados estará disponible en varios paquetes

También ha aparecido un nuevo cargador portátil de DJI

¿Eres de los que está esperando con emoción el lanzamiento de la DJI Avata 360? De ser así, debes saber que una nueva filtración nos ha proporcionado información adicional sobre el primer dron de 360 grados de DJI.

El veterano informante @Quadro_News ha publicado una imagen que supuestamente muestra los paquetes en los que estará disponible la DJI Avata 360. Como era de esperar, se parecen bastante a los que están disponibles con la DJI Avata 2 actual.

Tenemos varias opciones con baterías adicionales y estuches de transporte, así como paquetes con o sin el control remoto DJI RC 2 (por lo que, si ya tienes uno, no es necesario que compres otro).

El paquete más caro parece incluir tanto las gafas DJI Goggles N3, para una experiencia visual realmente inmersiva, como el controlador DJI RC Motion 3, para controlar la máquina voladora mediante gestos en lugar de joysticks.

Precios y baterías externas

También tenemos algunos precios de estos paquetes, aunque las cifras que aparecen están en yuanes chinos. Es poco probable que se apliquen conversiones directas de divisas aquí, una vez que se tengan en cuenta todos los impuestos, aranceles y tarifas.

Sin embargo, para que te hagas una idea aproximada, el combo más barato cuesta 2988 yuanes, lo que equivale a unos 425 dólares/320 libras esterlinas/640 dólares australianos según el tipo de cambio en el momento de escribir este artículo. El paquete más caro cuesta casi el doble.

Por supuesto, hay una salvedad importante: los drones DJI están ahora prohibidos en Estados Unidos, por lo que el DJI Avata 360 no se comercializará en ese país. Para el resto, este competidor del Antigravity A1 de Insta360 debería llegar más pronto que tarde.

Mientras tanto, la misma filtración de @Quadro_News también adelanta una estación de energía portátil de DJI llamada DJI Power 1000 Mini que, a juzgar por el nombre, será una versión más pequeña de la DJI Power 1000 original que se lanzó en 2024.

