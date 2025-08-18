Hay algo que no podemos negar, DJI ha dominado el mercado de drones durante muchos años con múltiples soluciones para casi todo tipo de usuarios, niveles de experiencia y precios. Sin embargo, "Antigravity" logró algo que DJI no tiene, pero seguramente desearía tener: se trata del primer dron 360 del mercado.

Probé el nuevo dron Antigravity A1 en dos ocasiones antes de su lanzamiento, y la experiencia de pilotaje me pareció realmente inmersiva, aunque un poco suave, mientras que los videos aéreos que puede grabar son totalmente únicos y dinámicos.

Incubado por Insta360, rival de DJI, el Antigravity A1 graba video 8K con una cobertura completa de 360 grados y pesa menos de 250 g, lo que lo sitúa en la categoría de peso sin restricciones. En resumen, es un Insta360 X5 volador, y eso es algo enorme.

Ya he experimentado lo que es capaz de hacer la X5, que está llamada a sustituir a su predecesora, la Insta360 X4, en lo más alto de nuestra lista de las mejores cámaras 360 portátiles, es decir, los geniales efectos de vídeo que se pueden crear fácilmente con la aplicación Insta360 Studio. Y son estas mismas habilidades, pero con la captura aérea añadida a la mezcla, las que hacen que el dron Antigravity sea tan emocionante.

El paquete completo Antigravity: el dron, el controlador y los audífonos. (Image credit: Future)

¿Cómo es un vuelo 360?

En una palabra, inmersivo. Y más concretamente en el caso del Antigravity A1, extremadamente fácil.

Para disfrutar plenamente del dron Antigravity A1 360, necesitarás las gafas Vision Goggles, que son en sí mismas una impresionante pieza de tecnología, además del controlador de movimiento. Ese es el paquete recomendado, que puedes ver en la imagen de arriba.

El dron en sí mismo se parece a cualquier otro cuadricóptero para principiantes, salvo por sus sensores frontales y sus dos cámaras, una de las cuales mira directamente hacia arriba y la otra directamente hacia abajo.

El perfil del dron, además de la posición de sus hélices y cámaras, es intencionado, ya que está diseñado de tal manera que (con la ayuda de algoritmos inteligentes) proporciona una vista completa de 360 grados sin que el dron y sus hélices aparezcan en la toma, lo cual es impresionante.

No es exagerado decir que volar el A1 es un juego de niños. Una vez superada la desorientación que provoca llevar las gafas puestas mientras el dron se eleva, enseguida te familiarizarás con el controlador Motion y aprenderás a utilizarlo para controlar la altitud y la trayectoria de vuelo del dron.

Usa el joystick para apuntar el pequeño símbolo «+» hacia donde quieras volar y el dron ajustará su trayectoria. El control Motion también funciona: apunta el control hacia arriba para ascender, extiéndelo hacia los lados para girar, etc. No es tan emocionante como el vuelo FPV, sobre todo teniendo en cuenta la modesta velocidad máxima del dron, pero es una buena introducción al pilotaje de drones.

La entrada manual para los movimientos de vuelo sería mucho más fluida con dos controladores, y más emocionante con un modo FPV auténtico (totalmente manual); nos han dicho que ambas funciones están en desarrollo.

(Image credit: Future)

Lo que es esencialmente nuevo es la capacidad de controlar de forma independiente el vuelo, la visualización y la grabación al mismo tiempo, ya que no están vinculados, como ocurre con todos los demás tipos de drones.

La visión a través de las gafas es fluida y nítida, y poder mirar a tu alrededor en lugar de solo hacia delante supone una experiencia de vuelo con drones totalmente nueva: puedes mantener el dron en vuelo estacionario y tomarte tu tiempo para mirar a tu alrededor y disfrutar realmente de las vistas. Me imagino perfectamente este dron 360 utilizándose para el turismo inmersivo, permitiendo al usuario experimentar lugares desde perspectivas aéreas.

Tu observador también puede ver la vista: uno de los ojos de las gafas tiene una pantalla orientada hacia el exterior, similar a la del Apple Vision Pro, que muestra lo que ve el dron (véase la galería de imágenes, más abajo).

No podrás seguir el ritmo de las acciones rápidas: la velocidad horizontal máxima del A1 es de unos modestos 16 m/s en su modo deportivo, o de 10 m/s y menos en cualquier otro ajuste y para el ascenso/descenso. No parece el dron ideal para principiantes que quieran aprender a volar y disfrutar de la emoción, sino más bien una experiencia de pilotaje controlada y apta para principiantes, con una resistencia al viento de nivel 5.

El A1 está equipado con toda la tecnología de seguridad que se puede desear, incluyendo detección de objetos, posicionamiento GPS/Galileo/BeiDou y retorno al punto de partida. Su tren de aterrizaje automático también es muy bonito, ya que se extiende desde el dron al acercarse al suelo para garantizar un aterrizaje seguro y proteger la lente de la parte inferior del dron.

Imágen 1 de 8 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Un nuevo tipo de cinematografía aérea: para bien y para mal

Estoy acostumbrado a volar drones DJI y grabar lo que ve la cámara frontal del dron. Uno es consciente de que si la acción sale del encuadre, la pierde, o que si sus habilidades de pilotaje son un poco rudimentarias, eso se notará en las imágenes.

Con el Antigravity A1 no hay que preocuparse por eso. Ni siquiera es necesario ver la acción, solo hay que acercarse a ella, porque las cámaras 360 ven todo lo que hay a su alrededor, por lo que puedes grabar primero y encuadrar después.

Me llevó un tiempo acostumbrarme a pilotar el A1 de forma diferente, porque estoy muy acostumbrado a mantener la acción dentro del encuadre. Pero no tener que hacerlo transformó la experiencia como piloto, para bien y para mal.

En el lado positivo, los videos que hice se veían más elegantes y fluidos, gracias a la edición. La desventaja es que el vuelo es mucho menos complicado, ya que no se necesitan habilidades para seguir a los sujetos, encuadrar las tomas o realizar movimientos de vuelo: solo hay que acercarse lo suficiente y el software de edición hará el resto.

Si quieres algo fácil, el A1 es lo que buscas, pero si quieres emociones y adrenalina, los drones FPV como el DJI Avata 2 son más adecuados para ti.

Edición: donde ocurre la magia

Es posible crear imágenes aéreas de alta calidad con este dron lento y estable, aprovechando la potencia del paquete de edición Insta360 Studio para procesar sus grabaciones de vídeo de 8K en 360 grados.

Siempre que se encuentre en el lugar adecuado, las imágenes se pueden reencuadrar para centrarse en la acción y seguir a los sujetos (en mi caso, unos coches rápidos en una pista de carreras) y transformarlas con efectos populares como «planeta diminuto».

Imitar giros similares a los de un FPV da la impresión de unas habilidades de vuelo extremas, cuando en realidad se trata de un dron que vuela en línea recta, mientras que las rápidas transiciones del horizonte al cielo funcionan de maravilla para transportar al espectador de un lugar a otro.

Sí, es en la suite de edición donde realmente ocurre la magia, más que en tus habilidades de pilotaje, y los clips se pueden exportar en cualquier relación de aspecto popular, como la vertical, lista para las redes sociales. La mayor parte del tiempo estás, en efecto, «haciendo trampa» con estos efectos de vídeo, pero los resultados son increíbles y las posibilidades son realmente emocionantes.

(Image credit: Future)

¿Entonces es un jonrón para Antigravity?

No del todo. Por muy inmersivo que sea el dron con su vista completa de 360 grados a través de sus lentes de alta calidad, la experiencia de vuelo real es un poco aburrida para cualquiera que no sea principiante. Dada la modesta velocidad máxima del A1, no es una experiencia para los amantes de las emociones fuertes, como lo puede ser el vuelo FPV.

Aunque aún no se ha confirmado el precio oficial, la experiencia tampoco será barata. Tienes el dron en sí, con tecnología de cámara de 360 grados, es decir, dos sensores y lentes, lo que supone el doble de hardware que un dron para principiantes como el DJI Mini 4K.

Si le sumas las gafas, que son un equipo impresionante, y el controlador de movimiento, el precio se duplica de nuevo. Antigravity hace muy bien en incluir todos esos componentes y en promocionarlo para principiantes en la categoría de menos de 250 g, pero es probable que el A1 sea un juguete caro.

Aún así, no hay ningún otro dron que pueda hacer lo que hace el Antigravity... por ahora. Espero que DJI responda rápidamente, especialmente ahora que se ha metido en el mercado de las cámaras 360 con la Osmo 360. No dejará que un rival disfrute de todos los beneficios durante mucho tiempo, especialmente cuando los resultados son tan buenos.