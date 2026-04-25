Comparé los zooms telefoto del Oppo Find X9 Ultra con cámaras profesionales, y las fotos lado a lado te dejarán con la boca abierta

Llevo más de un mes probando el Oppo Find X9 Ultra, centrándome en el rendimiento de su cámara desde mi perspectiva como fotógrafo profesional. Es, sin duda, uno de los mejores teléfonos con cámara que se pueden comprar, quizá el mejor de todos los que he usado; sin duda, está a años luz del último iPhone.

Si quieres saber más sobre el teléfono en general —y deberías, ya que es un modelo insignia magnífico y disponible en todo el mundo—, echa un vistazo a nuestra reseña completa del Oppo Find X9 Ultra, en la que nuestro reseñista coincide en cuanto a las capacidades de la cámara del teléfono. Sin embargo, si te interesa especialmente la cámara, quédate conmigo aquí primero.

El versátil módulo de cámara cuenta con cuatro cámaras frontales: una ultra gran angular de 14 mm (50 MP), una principal de 23 mm con zoom 1x (200 MP), un teleobjetivo de 70 mm con zoom 3x (200 MP) y un inusual teleobjetivo de 230 mm con zoom 10x (50 MP). Sí, son dos cámaras de 200 MP y un zoom de 10x: algo increíble. La cámara para selfies es una unidad de 50 MP de gran calidad que también graba en 4K a hasta 60 fps.

El artículo continúa a continuación.

Por impresionantes que sean las cámaras ultra gran angular y principal, son las cámaras con teleobjetivo de 3x y 10x las que llevan al Find X9 Ultra a nuevos extremos. Cada una está equipada con el sensor más grande para este tipo de cámaras, lo que debería traducirse en la mejor calidad de imagen absoluta de cualquier teléfono.

Al menos, esa es la teoría. Para comprobar qué tal funcionan realmente, puse a prueba las cámaras de 3x y 10x. Y, como fanático de las cámaras, le di un giro a mis pruebas: tomé fotos comparables con dos cámaras «de verdad»: la cámara compacta de viaje con zoom Lumix ZS300 (conocida como TZ300 fuera de EE. UU.) y una cámara sin espejo profesional Nikon Z8 con el nuevo objetivo Nikon Z 70-200 mm f/2.8 S II. ¿Una comparación ridícula? Quizás. Pero tenía que ver por mí mismo hasta dónde han llegado las cámaras con teleobjetivo de los smartphones.

Oppo también vende un teleconvertidor de 300 mm, diseñado para ampliar el objetivo de retrato 3x y extender aún más el zoom de la cámara. Recientemente he recibido este accesorio, pero aún no he tenido la oportunidad de hacer comparaciones fotográficas con él. Y tengo en camino mi extensa galería de muestras del Find X9 Ultra, que incluye imágenes de las cuatro cámaras y más información.

Especificaciones

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future)

Una breve presentación de las cámaras que compiten en esta comparativa de teleobjetivos:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El Oppo Find X9 Ultra cubre distancias focales de 14 a 230 mm; cuenta con una cámara ultra gran angular de 14 mm y f/2 con un sensor de 1/1,95 pulgadas, una cámara principal de 23 mm y f/1,5 con un sensor de 1/1,2 pulgadas, una cámara teleobjetivo de 70 mm f/2.2 con zoom de 3x y un sensor de 1/1.28 pulgadas, y una cámara teleobjetivo de 230 mm f/3.5 con zoom de 10x y un sensor de 1/2.75 pulgadas (que, según Oppo, es tres veces más sensible a la luz que la cámara de 10x del Galaxy S23 Ultra).

La Panasonic Lumix ZS300 cuenta con un alcance adicional: un zoom óptico de 15x que cubre distancias focales de 24-360 mm, un sensor de 1 pulgada con fotos de 20 MP y grabación básica de video 4K. Se anunció en 2026, pero en realidad es un relanzamiento de un modelo de 2018, la Lumix ZS200. Con su diseño compacto y su zoom versátil, esta es exactamente el tipo de cámara que te llevarías de viaje, y una que un teléfono como el Find X9 Ultra podría, en teoría, reemplazar.

La Nikon Z8 es una cámara sin espejo insignia con un sensor de fotograma completo de 45 MP, y la combiné con el nuevo lente 70-200 mm f/2.8 S II. La combinación cuesta varios miles y es claramente equipo profesional.

Me he centrado en las cámaras de 3x y 10x del Find X9 Ultra, ajustando las demás cámaras a las distancias focales más cercanas posibles y, por lo general, optando por la apertura máxima del objetivo para los retratos y la apertura óptima para captar los detalles en los paisajes. De este modo, pude capturar composiciones idénticas con el teléfono y la cámara Lumix a 70 mm (la cámara 3x del teléfono) y a 230 mm (la cámara 10x del teléfono), pero el alcance máximo del lente Nikon es de 200 mm, lo que significa que es un poco más amplio que la cámara 10x del teléfono.

Nota: todas las fotos de este artículo están comprimidas para que se puedan ver fácilmente.

El objetivo para retratos 3x

En primer lugar, la cámara con teleobjetivo de 3x. Tiene una distancia focal efectiva de 70 mm, con un sensor de 1/1,28 pulgadas y una apertura de f/2,2. Ese sensor tiene el mismo tamaño que el de la cámara principal del iPhone 17 Pro Max, pero es más pequeño que el sensor único de 1 pulgada de la cámara compacta Lumix ZS300, que admite el zoom óptico de 15x del objetivo de la cámara, y mucho, mucho más pequeño que el sensor de fotograma completo de la Nikon Z8.

La apertura máxima del teléfono a 70 mm es f/2.2, frente a la f/4.7 de la Lumix (la apertura máxima se reduce cuanto más se acerca el zoom; es f/4.7 cuando el objetivo está ajustado a 70 mm) y la apertura f/2.8 de la Z8 (constante en todo el rango de zoom).

Echemos un vistazo a las fotos tomadas con las tres cámaras a 70 mm: