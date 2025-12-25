El 2025 fue un buen año para las cámaras, pero aún mejor para los objetivos: estos son mis cinco nuevos favoritos más innovadores

Al repasar los últimos 12 meses de lanzamientos de equipos y accesorios fotográficos, lo que más me llama la atención es lo bueno que ha sido este año para los nuevos objetivos.

No es que haya habido escasez de nuevas cámaras en 2025, pero es en el mercado de los objetivos donde más me ha impresionado la innovación en el diseño, con múltiples ópticas únicas en su género y la aparición de nuevos actores que se perfilan como alternativas impresionantes a las principales marcas de cámaras.

Estoy aquí para dar a algunos de los mejores objetivos nuevos de 2025 el reconocimiento que se merecen. Al fin y al cabo, son las cámaras las que suelen acaparar la mayor parte de la atención y la expectación, pero como fotógrafo sé lo importante que es contar con un buen objetivo.

He tenido el placer de probar muchos de los últimos objetivos de Sony, Canon, Nikon, OM System, Viltrox y otras marcas, y a continuación enumero mis cinco favoritos.

Antes de entrar en materia, debo hacer una mención especial a algunos objetivos de este año que aún no he probado y que no han entrado en la selección que figura a continuación. Son el Sigma 17-40 mm F1.8, el Sigma 12 mm F1.4 DC Contemporary, el Nikon Z DX 16-50 mm f/2.8 VR (para APS-C), el Sigma 135 mm F1.4 DG Art, el Sony FE 28-70 mm F2 GM y el Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM (para fotograma completo). .

Ahora, veamos mis cinco favoritos personales y por qué destacan.

Sony FE 50-150mm F2 GM

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Fecha de lanzamiento: Abril 22

Veredicto: 5 / 5

Al principio no me convencían las especificaciones del objetivo 50-150 mm F2 GM de Sony, ni su elevado precio, pero una vez que lo tuve en mis manos, me impresionó tanto que le otorgué cinco estrellas de cinco en mi reseña detallada. También se llevó el título de Mejor lente para cámara en los TechRadar Choice Awards 2025, al obtener la mayor cantidad de votos tanto de nuestros lectores como del equipo de expertos de TechRadar.

Incluso describí el 50-150 mm F2 GM como una lente «por la que vale la pena cambiar de sistema», lo cual es un gran elogio. Entonces, ¿qué hace que el exclusivo zoom profesional de Sony se destaque?

Los usuarios apreciarán la apertura máxima constante de f/2 independientemente de la distancia focal, lo que convierte al 50-150 mm en un objetivo ideal para eventos, bodas y retratos. El enfoque es rápido y silencioso, la calidad óptica es de primera categoría independientemente de la configuración del objetivo y el bokeh es de ensueño. Aparte de la falta de estabilización óptica (y el elevado precio), el Sony FE 50-150 mm F2 GM es prácticamente perfecto. Nunca he sentido tanta envidia de los fotógrafos de Sony.

Lee la reseña completa Sony FE 50-150mm F2 GM

Fotos de muestra con el objetivo Sony FE 50-150 mm F2 GM

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Fecha de lanzamiento: Agosto 22

Verdict: 5 / 5

No creía que el objetivo original Z 24-70 mm f/2.8 S de Nikon necesitara un sucesor, pero cuando la versión Mark II salió al mercado en agosto, mejoró el magnífico original en múltiples aspectos y podría decirse que es el mejor objetivo zoom profesional estándar disponible de cualquier marca.

Tengo el modelo original y estoy más que satisfecho con él, por lo que me parece aún más impresionante que Nikon haya sido capaz de mejorar el 24-70 mm f/2.8 S en varios aspectos. La nueva versión Mark II cuenta con un zoom interno, lo que significa que el barril del lente no se extiende al hacer zoom, y en mi opinión, esa mayor robustez es bienvenida, especialmente para las tomas exigentes para las que suelo utilizar este lente, como los eventos. La nueva versión es ahora también el objetivo 24-70 mm f/2.8 más ligero para cualquier cámara de fotograma completo, lo que supone otro punto a favor de Nikon.

En cuanto a la calidad de imagen, es ligeramente mejor que la del original y ofrece una nitidez perfecta de borde a borde en cualquier configuración. El bokeh es suave, los rayos de sol son nítidos y no hay distorsiones. El enfoque automático también es más rápido. Todavía no estoy dispuesto a vender mi 24-70 mm f2.8 original para actualizarme, pero eso no es reflejo de un objetivo que obtiene las mejores calificaciones en todos los aspectos (y cuyo precio ya ha bajado).

Lee la reseña completa: Nikon Z 24-70mm f/2.8 S II

Galería de muestras de Nikon Z 24-70 mm f/2.8 S II

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Sistema OM M.Zuiko Digital ED 50-200 mm F2.8 IS Pro

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman)

Fecha de lanzamiento: Septiembre 10

Veredicto: 5 / 5

The world's first 100-400mm (equivalent) lens with a constant f/2.8 aperture across its zoom range is truly special. I first got to try the 50-200mm F2.8 IS Pro out at a wetland center in the UK which is home to an abundance of birdlife, and was immediately impressed by the lens' versatility and quality. Even better, its reach can be further extended with a 1.4x teleconverter to create a 560mm f/4, or a 2x teleconverter for a 800mm f/5.6.

OM System doubled down on its outdoor photography credentials, ensuring the 50-200mm is properly weather sealed, something that's helped by an internal zoom. Pair it with a camera like the OM-1 II and you have a super-lightweight setup considering what the combo is capable of, including smart subject-detection autofocus, rapid burst shooting, and phenomenal image stabilization performance.

Fussy bokeh in certain scenarios, such as backlit macro photography shots, was a slight letdown, but otherwise the pin-sharp optical quality seriously impresses. There's a severe leap in price from the 40-150mm F2.8, but I think this new zoom is worth every penny. It's an incredible lens, especially for wildlife photography, with decent close-focusing skills adding extra shine. I'd go so far to say as this lens tops my wishlist, being the one that would make the biggest difference to my own setup.

Aquí la reseña completa: Sistema OM M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS Pro

Galería de muestras del OM System 50-200 mm F2.8