Las GoPro reciben su mayor actualización en 20 años con un trío de cámaras de acción "profesionales" Mission 1 8K

GoPro presenta su serie de cámaras de acción Mission 1, con tres nuevos modelos

Todas incorporan un nuevo sensor de 1 pulgada y 50 MP, procesador GP3 y graban vídeo en 8K

Un modelo 'ILS' cuenta con una montura de objetivo Micro Cuatro Tercios

Las acciones de GoPro han ido disminuyendo últimamente, especialmente con la creciente competencia de DJI e Insta360, pero el fabricante original de cámaras de acción regresa con fuerza con su nueva serie de cámaras de acción Mission 1.

Esta es la mayor renovación de GoPro desde que se digitalizó hace 20 años, con tres modelos "profesionales" para elegir: la Mission 1, la Mission 1 Pro y la curiosa Mission 1 Pro ILS; esta última cuenta con una montura de objetivo Micro Four Thirds y es directamente compatible con cientos y cientos de objetivos.

Además de las cámaras, GoPro lanzará nuevos accesorios, incluyendo su primer kit de micrófono inalámbrico. Y por si te lo perdiste, GoPro presentó recientemente su propio estabilizador, por lo que su gama de accesorios no deja de crecer.

El artículo continúa a continuación.

Un portavoz de GoPro portavoz explicó cómo la marca ha intentado solucionar muchos de los inconvenientes percibidos en sus cámaras de acción actuales, anteriormente encabezadas por la Hero 13 Black.

Según GoPro, gracias a un nuevo procesador GP3, la serie de cámaras Mission 1 tendrá una duración de batería y un rendimiento térmico líderes en la industria (sí, no se sobrecalentarán ni siquiera estando estáticas en una habitación cálida), mientras que un nuevo sensor de 1 pulgada es mucho más grande que el utilizado en los modelos Hero Black y sin duda mejorará la calidad de la imagen, especialmente en condiciones de poca luz.

Los pedidos anticipados de cada modelo comienzan el 21 de mayo y estarán disponibles a partir del 28 de mayo, con precios aún por confirmar. Hay mucho que analizar, así que veamos las características principales y qué podemos esperar.

Mission 1 y Mission 1 Pro

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: GoPro) (Crédito de la imagen: GoPro)

En primer lugar, los modelos Mission 1 y Mission 1 Pro. Son prácticamente iguales, salvo que la versión Pro (arriba, con parasol) tiene algunas funciones adicionales, que comentaré más adelante.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ambas cámaras incorporan el nuevo procesador GP3, un sensor de 1 pulgada con formato 4:3 y capturan fotografías de 50 MP y video 8K a 30 fps / 4K a 120 fps con obturador abierto (la versión 'Pro' graba en 8K hasta 60 fps).

Las anteriores cámaras de acción GoPro ofrecían una gran calidad de imagen con buena iluminación, pero esta nueva serie busca mejorar las cosas en condiciones de poca luz gracias a lo que GoPro afirma que son 14 pasos de rango dinámico.

El sensor más grande y el nuevo procesador se combinan además con tasas de bits más altas de 240 Mbps, perfiles de color HLG - HDR y GP-Log 2, además de una profundidad de color de 10 bits para ofrecer las que deberían ser las imágenes de mejor calidad de una GoPro hasta la fecha.

Imágen 1 de 2 Imágenes con poca luz tomadas con la Mission 1 Pro (Crédito de la imagen: GoPro) El rango dinámico se ve sólido en esta escena con poca luz. (Crédito de la imagen: GoPro)

Con la nueva batería Enduro 2 (compatible con la Hero 13 Black), se estima que la grabación de vídeo dura al menos cinco horas a 1080p y 30 fps, y más de tres horas a 4K y 30 fps. Además, son las cámaras de acción más resistentes de GoPro hasta la fecha, con una resistencia al agua de 20 metros (65 pies) y una brillante pantalla OLED trasera de 2,59 pulgadas .

La grabación a cámara lenta es donde la versión Pro realmente destaca, gracias a su asombroso modo de vídeo a cámara lenta de 960 fps. Esta función está disponible para grabación en 1080p, mientras que la Mission 1 estándar está limitada a 240 fps. En resolución 4K, la Mission 1 Pro puede grabar hasta 240 fps, mientras que la Mission 1 está limitada a 120 fps.

La grabación de audio también es impresionante; cuenta con cuatro micrófonos internos y grabación de audio de 32 bits en coma flotante, características propias de un equipo profesional. Además, la tecnología Bluetooth 5.3 permite conectar micrófonos compatibles para obtener un audio nítido, incluyendo el nuevo kit de micrófono inalámbrico de GoPro.

Lo que no se obtiene con ninguno de los modelos que ofrece la Hero 13 Black es la configuración de modificación de lente con detección automática; en su lugar, solo se obtiene la lente rediseñada con un campo de visión de 159 grados y un revestimiento hidrofóbico para que las gotas de agua resbalen.

Mission 1 Pro ILS

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: GoPro) (Crédito de la imagen: GoPro)

Pasando a la versión ILS, cuenta con las mismas capacidades de fotografía y vídeo que la Mission 1 Pro, con la diferencia clave de que incorpora una montura de objetivo Micro Four Thirds y, por lo tanto, solo es resistente a la intemperie y no totalmente impermeable como la Mission 1 Pro de objetivo fijo.

Este peculiar detalle de diseño hace que la ILS sea más una cámara de cine compacta que una cámara de acción, aunque tiene un formato similar al de los otros modelos.

Digo "curioso" porque hay una discrepancia entre el tamaño del sensor y el formato de la montura del objetivo. El sensor de 1 pulgada es más pequeño que el sensor Micro Cuatro Tercios para el que está diseñada la montura. Un sensor de 1 pulgada tiene un factor de recorte de 2,7x, mientras que el Micro Cuatro Tercios tiene un factor de recorte de 2x.

No creo haber usado nunca una cámara con sensor de 1 pulgada y montura Micro Cuatro Tercios; el modelo ILS me intriga especialmente y estoy deseando probarlo. Ese factor de recorte adicional limitará la elección de objetivos para los aficionados a las perspectivas super gran angular, pero, por otro lado, el alcance del teleobjetivo se verá mejorado.

Una imagen tomada con la GoPro Mission 1 Pro ILS, aunque no tengo información sobre qué lente se utilizó. (Image credit: GoPro)

Quizás lo más sensato hubiera sido aumentar un poco el tamaño del cuerpo de la ILS e incorporarle un sensor Micro Cuatro Tercios, pero esta configuración podría tener varias ventajas, y como mínimo, ya existen cientos de objetivos disponibles.

Le pregunté a GoPro si planeaba fabricar sus propios objetivos a partir del sistema ILS de la Mission 1 Pro, pero, como era de esperar, se negó a hacer comentarios.

En el lanzamiento de la serie Mission 1, habrá varios paquetes disponibles, entre ellos una Grip Edition, una Creator Edition y una Ultimate Creator Edition, y se darán a conocer más detalles durante el período previo al lanzamiento.

GoPro acaba de regresar a la Tierra tras sus aventuras con la NASA a bordo del Artemis II , y ahora, con las mayores mejoras de producto en décadas, parece que GoPro vuelve a estar en la contienda contra DJI e Insta360. ¿Qué opinas de la serie Mission 1 de GoPro? ¡Vota en la encuesta de abajo y comparte tu opinión!