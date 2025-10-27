La última filtración de imágenes de la DJI Osmo Action 6 nos permite ver por primera vez la cámara en acción

La DJI Osmo Action 5 Pro está a punto de tener una sucesora.

Se ha filtrado otra imagen de la DJI Osmo Action 6.

La foto muestra la cámara montada en una motocicleta.

Es posible que veamos su lanzamiento oficial en las próximas semanas.

Cada vez es más posible que en las próximas semanas finalmente recibamos al nuevo DJI Osmo Action 6, pues las filtraciones no paran y esta vez tenemos una nueva imagen del dispositivo.

Al igual que muchas de las filtraciones anteriores de esta cámara, la imagen proviene del conocido informante Igor Bogdanov, pero a diferencia de las imágenes que hemos visto antes, esta muestra la DJI Osmo Action 6 en un entorno real.

Las imágenes anteriores de esta cámara de acción parecían renders oficiales utilizados para anuncios de venta en línea, mientras que esta parece ser una imagen de marketing que muestra el dispositivo fijado al manillar de una motocicleta.

También podemos ver lo que parece ser el control remoto Bluetooth con GPS de la DJI Osmo Action, ya disponible como accesorio opcional para las cámaras DJI. La pantalla muestra que quedan 1 hora y 53 minutos de espacio de almacenamiento para vídeo 4K/30 fps.

Actualizaciones en la tienda

Aparte de ser una interesante imagen de la DJI Osmo Action 6 en acción, no nos aporta nada nuevo sobre la sucesora de la DJI Osmo Action 5 Pro, ya que ya hemos visto el diseño, tanto delantero como trasero, en filtraciones anteriores.

Si observamos detenidamente las imágenes que han aparecido anteriormente en Internet, podemos ver una apertura variable de f/2.0-f/4.0 y un tamaño de sensor de cámara de 1/1.1 pulgadas (en comparación con el sensor de 1/1.3 pulgadas del modelo actual).

Por lo tanto, la cámara supondrá una mejora bastante sustancial, pero DJI aún no ha dicho nada oficialmente sobre el dispositivo ni sobre cuándo podría salir al mercado. Se rumorea que la fecha de lanzamiento podría ser el lunes 10 de noviembre, así que tendremos que esperar para verlo.

Por supuesto, hay que tomar estas filtraciones y rumores con cautela, como siempre, pero estas imágenes provienen de una fuente fiable, y sería una sorpresa que lo que vemos aquí no fuera realmente el diseño final de la DJI Osmo Action 6.

