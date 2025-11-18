La DJI Osmo Action 6 llega con dos grandes novedades en cámaras de acción, incluido un sensor que eclipsa al de GoPro

La Osmo Action 6 cuenta con un sensor de 1/1,1 pulgadas y apertura ajustable.

Es resistente al agua hasta 20 metros sin necesidad de carcasa.

Los precios comienzan en 329 £ / 669 AU$.

¡La espera terminó! Después de meses y meses de rumores, el DJI Osmo Action 6 llegó oficialmente.

Y la última cámara de acción insignia de DJI, que sustituye a la excelente Osmo Action 5 Pro que analicé hace poco más de un año, incorpora una tecnología muy interesante.

Quizás la nueva característica más llamativa sea la apertura variable, como explica nuestra reseña en profundidad de la Osmo Action 6. DJI afirma que es la primera cámara de acción que la ofrece y, aunque debo confesar que nunca ha sido algo que echara en falta en las GoPro y similares, me intrigan discretamente sus posibilidades.

La apertura tiene un rango de f/2.0 a f/4.0, y DJI sugiere que esto permite que la cámara funcione en una amplia gama de condiciones de iluminación. Por supuesto, se puede configurar para que se ajuste automáticamente si solo quieres concentrarte en otras cosas.

La otra característica clave es el nuevo sensor CMOS de formato cuadrado de 1/1.1 pulgadas, que tiene píxeles de 2.4 μm. Digo nuevo, pero ya lo hemos visto antes en el DJI Osmo 360, y su tamaño, forma y sensibilidad son impresionantes. Debería ofrecer un mejor rendimiento con poca luz y un mejor rango dinámico (DJI afirma que puede ofrecer hasta 13,5 pasos de este último), al tiempo que admite un enfoque de «graba ahora, recorta después», lo que significa que puedes grabar un video y luego recortarlo de forma diferente para diferentes plataformas de redes sociales más adelante.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI)

Cuenta con 50 GB de almacenamiento interno, así como una ranura microSD, hasta 4 horas de duración de la batería (con carga rápida del 0 al 80% en 22 minutos) y una estructura resistente y resistente al frío con protección IP68 contra el agua. La cámara está clasificada para su uso en buceo hasta 20 m de profundidad sin protección adicional, y hasta 60 m de profundidad con la carcasa de buceo opcional.

El regreso de la macro

El complemento opcional Macro Lens reduce drásticamente la distancia mínima de enfoque. (Image credit: DJI)

Junto con la Osmo Action 6 se lanzará una amplia gama de accesorios opcionales, entre los que se incluyen filtros ND, estuches de carga, soportes y una nueva lente macro. Este complemento reduce la distancia mínima de enfoque de 35 cm a 11 cm, lo que permite a los vloggers grabar primeros planos de objetos (incluidas sus propias caras). Diría que 35 cm parece una distancia mínima de enfoque bastante larga para una cámara de este tipo, y tengo bastante interés en ver qué tan adecuada es la cámara para hacer vlogs sin el complemento de lente macro.

La DJI Osmo Action 6 ya está disponible para su compra, con el combo estándar (que incluye la cámara, una batería, un soporte de liberación rápida, una base adhesiva curva, un tornillo de fijación, un cable USB-C y una almohadilla antideslizante) a un precio de 329 £ / 669 dólares australianos, y el paquete Adventure Combo (que incluye lo anterior más dos baterías adicionales, un soporte de liberación rápida adicional, un tornillo de fijación adicional, una funda para la batería y una varilla de extensión de 1,5 m) tiene un precio de 415 libras esterlinas / 839 dólares australianos.

Con el sensor de mayor tamaño, apertura variable y la excelente impermeabilidad de DJI, podría ser una de las mejores cámaras de acción disponibles.

