GoPro lanza una cámara de acción económica con una nueva función única que podría mejorar tus grabaciones de acción en 4K

New Lit Hero actualiza el Hero 2024 con luces LED integradas.

También incluye mejoras en vídeo 4K y ahora cuenta con montaje magnético.

Ya está disponible por 269,99 $ / 239,99 £ / 419,95 AU$.

Muchos amantes de la tecnología aman septiembre, ¿la razón? Simple, marcas como Apple y GoPro nos sorprenden con nuevos lanzamientos.

Y sí, la serie iPhone 17 ya está aquí, y ahora es el turno de GoPro con dos nuevos modelos que se suman al catálogo del rey de las cámaras de acción: la Max 2 y la Lit Hero.

Ya probamos la esperada cámara 360 de GoPro antes de su lanzamiento – puedes ver nuestra reseña de la Max 2 para más detalles. En cuanto a la Lit Hero, se trata de una actualización interesante respecto a la Hero 2024, manteniendo la línea más pequeña y económica de cámaras Hero de entrada.

La Lit Hero es una mejora razonable que incorpora una función única: luces LED integradas. El módulo de cuatro LEDs tiene tres niveles de brillo y puede proyectar un poco de luz de relleno sobre los sujetos. Parece especialmente útil para selfies.

Tener LEDs integrados resulta mucho más conveniente que estar usando el accesorio Light Mod de GoPro, sobre todo en una cámara de acción tan compacta como la Lit Hero, que pesa apenas 83 g / 2.9 oz. Honestamente, es de esos momentos que hacen preguntarse: ¿por qué nadie había hecho esto antes?

A pesar de la llegada predecible de dos nuevas cámaras de acción GoPro, hay una gran sorpresa: este es el primer año en una década sin un nuevo modelo insignia Hero Black. Todo apunta a que quienes esperan la Hero 14 Black tendrán que aguantar un poco más. Hemos estado platicando con GoPro sobre el futuro de su serie insignia Hero Black – mantente atento a ese artículo que llegará pronto.

En cuanto a la Lit Hero, tiene un precio de $269.99 USD / £239.99 / AU$419.95, lo que la hace un poco más cara que la Hero 2024, pero más barata que la Hero 13 Black. Veamos qué otras mejoras trae este nuevo modelo de entrada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: GoPro)

¿Una cámara de acción básica atractiva?

Podemos apreciar lo que GoPro intentaba con la Hero 2024: crear una cámara de acción pequeña y lo más sencilla posible. Sin embargo, consideramos que había demasiadas limitaciones como para recomendar plenamente el modelo del año pasado.

Gracias a una serie de mejoras en un paquete igualmente pequeño y ligero, la Lit Hero parece impulsar la serie.

Además de la unidad de luz LED cuádruple, la Lit Hero duplica la velocidad de fotogramas de vídeo 4K hasta 60 fps. Si se reduce la velocidad de fotogramas a 30 fps, es posible grabar en una nueva relación de aspecto «alta» de 4:3, además de la estándar de 16:9, lo que permite obtener cortes de mejor calidad para las redes sociales.

La Lit Hero también hereda el diseño de montaje 3 en 1 de GoPro de modelos más caros como la Hero 13 Black, lo que significa que cuenta con funciones de montaje magnético. El montaje rápido es una mejora muy bienvenida para lo que es una cámara de acción sencilla por diseño.

Por lo demás, todo sigue igual. Al igual que la Hero 2024, la Lit Hero es resistente al agua hasta 5 m, tiene una batería Enduro no extraíble y toma fotos de 12 MP, aunque mejoradas en condiciones de poca luz con esos LED.

Compartiremos nuestro veredicto sobre la GoPro Lit Hero poco después de realizar nuestras habituales pruebas en profundidad.