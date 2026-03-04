El primer procesador de GoPro en cinco años "debutará en las nuevas cámaras GoPro" en 2026, y podríamos tener sorpresas con nuevos modelos más allá de la nueva Hero Black

La GoPro Max 2 utilizaba el chip de procesamiento de imágenes GP2, pero su sucesora debería funcionar con algo mucho más potente

El chip GP3 de última generación tiene el doble de potencia de procesamiento de píxeles que el GP2.

Incluye un procesador neuronal con IA para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz.

Se espera que las cámaras con tecnología GP3 estén disponibles a partir del segundo trimestre de 2026.

GoPro acaba de anunciar el GP3, un nuevo procesador de imágenes personalizado para sus cámaras. El GP3 es un sistema en chip (SoC) de 5 nanómetros que, según la empresa, ofrece más del doble de potencia de procesamiento de píxeles que su predecesor, el GP2, el chip que ha estado haciendo el trabajo pesado en todas las cámaras GoPro desde la Hero 10 Black en 2021.

Quizás la característica más destacable del GP3 sea una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada a la inteligencia artificial, diseñada específicamente para el procesamiento de píxeles y el rendimiento de imágenes con poca luz. Además, el GP3 cuenta con núcleos dedicados al reconocimiento de escenas y la detección de sujetos, lo que permite a las cámaras analizar su entorno y ajustar automáticamente la configuración en tiempo real en consecuencia. Piensa en ello como si la cámara se volviera considerablemente más inteligente a la hora de reconocer lo que está viendo, ya sea una calle poco iluminada, un sujeto en rápido movimiento o un paisaje abierto.

Imágen 1 de 3 Imágenes de muestra capturadas con el chip GoPro GP3. (Crédito de la imagen: GoPro) Sample images captured using the GoPro GP3 chip (Crédito de la imagen: GoPro) Sample images captured using the GoPro GP3 chip (Crédito de la imagen: GoPro)

El rendimiento con poca luz parece ser un área de interés principal. En el comunicado de prensa que acompaña al anuncio, GoPro lo destaca repetidamente como una de las mejoras más importantes de GP3, y es fácil ver por qué: es un área en la que las cámaras GoPro con GP2 han tenido históricamente dificultades frente a las cámaras de DJI e Insta360. En nuestra reseña de la cámara GoPro Max 2 360, por ejemplo, descubrimos que su rendimiento era mucho menor después del anochecer que el de sus competidoras más cercanas, la DJI Osmo 360 y la Insta360 X5.

Más allá de la calidad de imagen, se espera que la arquitectura de 5 nanómetros y el diseño de bajo consumo del chip proporcionen una mayor duración de la batería y un mejor rendimiento térmico. Es una noticia prometedora para cualquiera que haya visto cómo una GoPro se bloqueaba y se apagaba en medio de una larga sesión de grabación.

Necesitamos otra "Hero"

La GoPro Hero 13 Black, la última cámara de acción insignia de la empresa, se lanzó en 2024 (Image credit: Future | Tim Coleman)

Y hay un detalle más interesante que se menciona al final del comunicado de prensa: las cámaras con tecnología GP3 debutarán en el segundo trimestre. Así es, esta primavera. Eso significa que al menos una nueva cámara GoPro está al caer, y creo que bien podría ser la próxima cámara de acción insignia, que probablemente se llamará GoPro Hero 14 Black.

2025 fue el primer año en una década en el que no se lanzó un nuevo modelo Hero Black, pero Rick Loughery, vicepresidente sénior de Marketing y Comunicaciones Globales de GoPro, nos dijo que la historia de Hero Black definitivamente no había terminado. Así que sabemos que se avecina una nueva Hero Black, y bien podría ser esta.

Se podría especular que GoPro decidió no lanzar una Hero Black en 2025 porque estaba desarrollando un nuevo modelo basado en la GP3, capaz de competir con cámaras de acción rivales como la DJI Osmo Action 6 y la Insta360 Ace Pro 2 en cuanto a capacidades con poca luz. En cualquier caso, es de esperar que muy pronto se publique al menos un avance sobre la próxima cámara o cámaras de GoPro.

Una nueva Hero 14 Black parece una apuesta bastante segura, pero el anuncio de GoPro también dice que el procesador de próxima generación está posicionado para «marcar el comienzo de una nueva era de calidad de imagen de nivel profesional, rendimiento con poca luz, resolución y velocidades de fotogramas para los mercados de cámaras de pequeño formato, incluidas las cámaras de acción, las cámaras 360, las cámaras para vlogs y las cámaras compactas de calidad cinematográfica ultra premium».

GoPro ya ha cubierto los mercados de cámaras de acción y cámaras 360, pero esa declaración sugiere que también está explorando nuevas cámaras de bolsillo para vlogs y de calidad cinematográfica, lo que podría significar que 2026 será su año más activo hasta la fecha. ¿Qué nuevas cámaras GoPro te gustaría ver este año? Cuéntamelo en los comentarios a continuación.

