YouTube Music está incorporando la IA DJ de Spotify con esta nueva función, y a los primeros usuarios les encanta, a pesar de una gran frustración

YouTube Music está probando una nueva función similar al DJ con IA de Spotify.

Cada vez más usuarios tienen acceso a ella y las primeras reacciones han sido dispares.

Los probadores de la versión beta han elogiado sus comentarios musicales y sus observaciones discretas, pero aún hay margen de mejora.

YouTube Music está en "pañales" respecto a otros servicios de streaming de música, al menos en lo que se refiere a funciones como el DJ con IA de Spotify, sin embargo, ya ofrece su propia función de estilo radiofónico a los probadores beta como parte de su programa "YouTube Labs".

Por el momento, YouTube Labs solo es accesible para un número limitado de probadores beta Premium en Estados Unidos, y no sabemos cuándo estará disponible este programa en otros mercados. Sin embargo, cada vez son más los usuarios que están probando el presentador con IA de YouTube Music y, a pesar del desinterés general por las funciones de streaming de música con IA, las reacciones han sido bastante positivas.

Cuando Spotify lanzó AI DJ en 2023, se desató un gran debate sobre la presencia de la IA en la transmisión de música, pero también fue criticado, especialmente por su falta de recomendaciones de música nueva y su voz en off discordante. Yo fui uno de esos críticos, pero me convenció cuando Spotify introdujo su función de solicitudes de canciones. En cuanto a YouTube Music, se trata de un presentador con dos voces en lugar de un DJ, pero tiene un efecto similar.

En lugar de existir como una entidad separada en la aplicación YouTube Music, el icono del DJ con IA aparece junto a los botones de «me gusta/no me gusta» en la pantalla de reproducción cuando se escucha la radio y las mezclas. Todavía está en sus inicios, pero los usuarios ya están dando su opinión.

Buenas noticias para los fanáticos de las curiosidades

(Image credit: Reddit / DalekBricks)

La principal diferencia entre el presentador con IA de YouTube Music y el DJ con IA de Spotify es que el primero ofrece «historias relevantes, curiosidades para los fans y comentarios divertidos» durante la sesión de escucha, mientras que el DJ con IA de Spotify se limita a presentar el siguiente segmento de canciones. En lugar de pasar de una canción a otra, el presentador con IA de YouTube Music incluye curiosidades musicales en la voz en off, lo que gusta mucho a los fanáticos de la música.

La frustración más común es su intento fallido de humor cursi y también parece haber algunas inexactitudes fácticas (que YouTube ha abordado). Otros simplemente odian el concepto en general, como el usuario de Reddit "ptrckl_", que afirma: "Solo quiero escuchar mi música". Pero, en general, la mayoría de los probadores han expresado su agradecimiento por la incorporación de datos musicales entretejidos en su experiencia de streaming.

Mientras que los usuarios se quejaban de que el DJ con IA de Spotify era invasivo, se dice lo contrario sobre el presentador con IA de YouTube Music. Por el contrario, algunos lo han elogiado por sus intervenciones naturales y sus comentarios discretos. Las voces también han sido elogiadas, pero parece que hay más gente a favor de la presentadora que del presentador.

La respuesta de YouTube Music al DJ con IA de Spotify dista mucho de ser perfecta y aún se encuentra en fase beta. Sin embargo, con algunos ajustes aquí y allá, podría convertirse en una de las mejores funciones del servicio de streaming musical. Según las primeras reacciones de los usuarios que lo han probado, hay esperanzas para la incursión del servicio en las experiencias basadas en IA, siempre y cuando YouTube tenga en cuenta los comentarios de los usuarios.

Margen de mejora

(Image credit: YouTube)

Aunque la nueva función de YouTube Music ha tenido una buena acogida en general, no es la función más importante que los usuarios han estado pidiendo.

Además de otras funciones básicas, como la búsqueda dentro de las listas de reproducción y la normalización del volumen, algunos han señalado que YouTube aún no ha introducido una biblioteca de «canciones favoritas», una función sencilla que sí tienen otras plataformas importantes.

YouTube Music no solo parece ignorar las pequeñas peticiones de los usuarios, sino que, al menos por ahora, no parece que su DJ con IA pueda desactivarse de forma permanente.

Aun así, entre estas frustraciones comunes, hay una sorprendente ola de apoyo al presentador con IA de YouTube Music, en particular a sus comentarios, por lo que es de esperar que, en última instancia, se lance una versión mejorada.

