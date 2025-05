Una empresa japonesa de audio acaba de lanzar los "primeros" auriculares con tres drivers híbridos del mundo, con una asombrosa autonomía de 140 horas

El Aviot WA-J1 se enviará a todo el mundo en julio

Tres transductores combinados: piezoeléctrico, planar y dinámico

El precio es de unos 270 $ / 200 £ / 424 AU$.

¡Atención! Sobre todo si eres fan del audio, pues la marca japonesa Aviot presentó los que, según ellos, son los primeros audífonos/auriculares "tríbridos" de tres drivers del mundo, se trata de los WA-J1, pero eso no es todo, pues tiene una edición especial en colaboración con Hyde, la estrella del J-pop. Así que no te pierdas los detalles a continuación.

¿Qué es un tríbrido? Según Aviot, se trata de un driver piezoeléctrico, un driver magnético planar y un driver dinámico que juntos ofrecen "una densidad de información abrumadora y un rendimiento acústico sin precedentes".

Y lo hacen durante un tiempo increíblemente largo: la duración de la batería es de 140 horas, aunque no se especifica si es con cancelación de ruido activa o no (tengo que suponer que no).

Cuando tres drivers son mejor que uno

Como explica Aviot, el driver piezoeléctrico está ahí para las frecuencias altas, y los drivers planares y dinámicos se colocan coaxialmente con él para ocuparse de los medios y los graves, todo ello con una distorsión muy baja y muy pocas perturbaciones de fase. El resultado, dice la firma, es una precisión muy alta.

Los formatos de audio compatibles incluyen LDAC y Bluetooth LE Audio (este último mediante una futura actualización), así como los obligatorios AAC y SBC, y hay cancelación de ruido adaptativa con un modo de transparencia.

Los auriculares también ofrecen audio espacial 3D. Esta opción se puede ajustar mediante el dial de control, lo que permite espacializar el audio según las preferencias personales, desde espacios sonoros muy planos a muy reverberantes. Y para los jugadores, hay un modo de baja latencia que reduce el lag.

Los auriculares saldrán a la venta en Japón en julio de 2025 con un precio de 39.600 yenes -unos 270 $ / 200 £ / 424 AU$- y estarán disponibles para su envío a todo el mundo.

