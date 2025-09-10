Probé los audífonos supraaurales "económicos" de JBL y los recomendaría sin dudarlo, si no fuera por un problema

Seremos sinceros, no somos fans de los audífonos supraaurales, y entendemos que hay personas a las que no les guste el efecto aislante, la sensación de volumen o el calor que generan los audífonos circumaurales, aún así, los supraaurales siempre nos han parecido un término medio incómodo en cuanto a sonido, aspecto y sencación, por lo que nos inclinamos por unos intraaurales.

A pesar de todo, cuando los JBL Tune 510BT llegaron a mi escritorio, intenté abordarlos con la mente abierta. Estos audífonos supraaurales suelen estar disponibles por menos de 30 dólares/30 libras/40 dólares australianos y prometen «graves puros JBL», así como un diseño cómodo y plegable.

Así que, con eso en mente, conecté los Tune 510BT a mi teléfono, abrí Tidal y me puse a escuchar. Y, por suerte, durante una semana de pruebas descubrí muchas cosas positivas. Sin embargo, estos audífonos también me dejaron con la sensación de que los supraaurales siguen sin ser para mí, pero no por la razón que quizá esperaba. ¿Quieres saber más? Bueno, esto es lo que aprendí durante el tiempo que pasé con los Tune 510BT.

Nada mal por 30 dólares

(Image credit: Future)

Quiero empezar con algunos puntos positivos, y ciertamente hay varios importantes aquí. Primero que nada, estos audífonos son increíblemente baratos. Al momento de escribir esto, están disponibles por solo $29.95 / £23 / AU$39.95 en Amazon, lo cual es un precio bastante bajo.

Además, son de tamaño pequeño y plegables, lo que resulta increíblemente útil si estás en movimiento. Simplemente dóblalos y guárdalos en una bolsa pequeña o incluso en un bolsillo grande, ¡y listo!

También, considerando su bajo precio y diseño on-ear, no suenan tan mal. Probé Sakura de Chris Stussy y Locklead, y los graves retumbantes sonaban impactantes sin tapar por completo otros elementos instrumentales. Claro, no fueron los graves más limpios que he escuchado –a volúmenes altos pueden sonar un poco turbios, por ejemplo–, pero eso puede no ser un gran problema para quienes buscan una opción barata y cumplidora.

Mientras tanto, en Black Eye de Allie X, las voces se escuchaban razonablemente claras, aunque no estaban bellamente separadas ni detalladas. Los sonidos de baja frecuencia –como una caja de ritmos con fuerza– golpeaban con intención, aunque la percusión aguda estaba demasiado al frente, resultando en un sonido un poco áspero.

Además, los Tune 510BT cuentan con conectividad multipunto, integración con asistentes de voz y llamadas manos libres. Claro, nada de esto es innovador en 2025, pero es un extra muy agradable en unos audífonos tan económicos.

Por supuesto, también hay algunos problemas que vale la pena mencionar. Están lejos de ser atractivos, con copas recubiertas de un material que parece bolsa de basura. El exterior de plástico, los botones de control y la diadema también se ven extremadamente baratos porque, bueno… lo son. Y aunque la batería de 40 horas es suficiente para la mayoría, no resulta nada especial considerando que no tienen cancelación activa de ruido (ANC).

Aun así, ninguna de estas desventajas explica realmente por qué no recomendaría estos audífonos. Fue algo completamente distinto lo que me hizo decir “Paso” más rápido que un inversionista en Shark Tank.

Pero aquí está el problema...

(Image credit: Future)

Me refiero, lamentablemente, a la comodidad. Debo decir que estos audífonos me resultaron muy incómodos, sobre todo porque no tengo la cabeza pequeña ni, por supuesto, las orejas pequeñas. Al usarlos, me presionaban mucho las orejas, hasta el punto de que mi compañero me señaló que se me habían enrojecido tras una breve sesión de escucha.

Además, tengo un piercing en la oreja izquierda y noté que la gran presión lo empujaba contra mi cuello, lo cual, debo decir, no era una sensación muy agradable. Esto me hizo sentir bastante reacio a usar los Tune 510BT, y respiré aliviado cuando volví a mis confiables audífonos Sony WH-1000XM6.

Si tienes la cabeza y las orejas pequeñas y no llevas piercings, puede que esto no te suponga ningún problema. Quizás también hayas utilizado auriculares supraaurales durante algún tiempo y no te moleste la presión que ejercen durante su uso. Si es así, los Tune 510BT no están mal por menos de 30 $ / 25 £ / 40 AU$. Pero, por desgracia, no voy a correr a comprarlos pronto.

¿Quizás unos buenos audífonos supraaurales puedan convencerme? Supongo que tendrás que estar atento para descubrirlo. Hasta entonces, me encantaría conocer tu opinión. ¿Eres fan de los audífonos supraaurales? ¿Te interesan los JBL Tune 510BT? Sea cual sea el caso, ¡no dudes en dejar tus comentarios!