Los primeros audífonos de CMF by Nothing ofrecen cancelación de ruido, un diseño atractivo y un exclusivo 'Energy Slider', todo por un precio muy atractivo

Los CMF by Nothing Headphone Pro se lanzan por $99 dólares (casi $2 mil pesos)

Diseño modular con almohadillas intercambiables y controles táctiles.

Controladores de 40 mm, cancelación de ruido híbrida y transmisión de alta resolución LDAC

CMF, la submarca de Nothing, ha lanzado sus primeros auriculares circumaurales y, como es habitual en CMF, ha adoptado un enfoque interesante. Además de las características habituales, los auriculares cuentan con un diseño modular que permite cambiar las almohadillas estándar por opciones más coloridas.

Nos encantan los controles táctiles, así que nos alegra ver que CMF comparte nuestro entusiasmo. Los CMF Headphone Pro cuentan con un rodillo para controlar el volumen, ajustar la cancelación de ruido activa (ANC) y reproducir y pausar contenido multimedia (no es exactamente igual que el excelente rodillo de los Nothing Headphone (1), pero sigue el mismo principio); el nuevo Energy Slider permite subir o bajar los graves y agudos al instante, según la energía de la canción que se esté escuchando; y hay un botón, llamado Button, que se puede personalizar.

(Image credit: Nothing)

Auriculares CMF Pro: características principales y precios

Los controladores (drivers) aquí son de 40 mm con diafragmas niquelados para reducir la distorsión y cuentan con una bobina móvil de cobre de 16,5 mm, un conducto de graves de "precisión" y un diseño de doble cámara que promete ofrecer un sonido profundo y completo.

Los audífonos también utilizan la tecnología Audiodo para crear un perfil de sonido personalizado, adaptado exclusivamente a tus oídos. Además, cuentan con cancelación activa de ruido híbrida para mantener el silencio del exterior.

Puedes escuchar con o sin cable, y los auriculares cuentan con certificación de audio de alta resolución (Hi-Res Audio) tanto con cable como sin cable. Con la conexión inalámbrica, puedes escuchar tanto por LDAC como por Bluetooth.

La duración de la batería es de unas impresionantes 100 horas, con 50 horas de conversación para chatear y hacer llamadas. La cancelación de ruido activa (ANC) reduce ligeramente este tiempo, pero aun así puedes esperar unas respetables 50 horas de escucha, mejor que la mayoría de los mejores audífonos con cancelación de ruido.

La carga rápida te brinda hasta 4 horas con una recarga de cinco minutos y una carga completa a través de USB-C toma menos de dos horas.

Los audífonos CMF Headphone Pro saldrán a la venta el 29 de septiembre en el Reino Unido y la UE, y el 7 de octubre en EE. UU. Estarán disponibles en gris oscuro, verde claro y gris claro, y $99 dólares, aproximadamente unos 2 mil pesos.

Los cojines intercambiables estarán disponibles es de $25 dólares.