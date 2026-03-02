Sonos podría finalmente cumplir su promesa de "dos productos al año": si esta filtración sobre el altavoz Sonos AirPlay 2 resulta ser cierta

Best Buy Canadá filtró una página con la ficha del altavoz "Sonos Play", pero ya ha sido eliminada.

Su lanzamiento está previsto para el 31 de marzo y su precio será de 399,99 dólares.

El nuevo altavoz Bluetooth podría ser la opción de gama media de Sonos, junto con el Roam 2 y el Move 2.



Parece que la marca de la manzana mordida no es la única que tiene planes de lanzar al mercado nuevos dispositivos, pues nuevas filtraciones señalan una nueva bocina/altavoz Bluetooth portátil de Sonos, y lo mejor de todo es que estaría muy cerca de llegar.

Bautizado como «Sonos Play», el altavoz se filtró en la página web de Best Buy Canadá con una galería completa de imágenes y una lista detallada de especificaciones, pero desde entonces ha sido retirado. Afortunadamente, un usuario de Reddit logró tomar algunas imágenes antes de que el anuncio fuera eliminado de la tienda en línea de Best Buy (ver más abajo).

Según la lista, el altavoz portátil Sonos Play estará disponible en negro o blanco y costará 399,99 dólares canadienses (unos 300 dólares estadounidenses), aunque aún no se han anunciado los precios internacionales. Se supone que llegará el 31 de marzo, pero Sonos no ha confirmado ni desmentido la fecha de lanzamiento.

A primera vista, parece que el Sonos Play será la opción de gama media dentro de la línea de altavoces Bluetooth de Sonos, que está compuesta por el Sonos Roam 2 (179 dólares/179 dólares) y el Sonos Move 2 (499 dólares/449 libras), significativamente más grande y de gama alta, ambos considerados algunos de los mejores altavoces Bluetooth que conocemos. Pero veamos las especificaciones.

Más grande que el Roam, más pequeño que el Move 2.

El Sonos Roam 2 es ideal por su portabilidad, pero el Sonos Play podría superarlo en cuanto a la duración de la batería. (Image credit: Future/Jacob Krol)

Antes de retirar el anuncio, la descripción del producto de Best Buy decía lo siguiente: «Lleve un sonido de calidad allá donde vaya con el altavoz inalámbrico Bluetooth Sonos Play. Su diseño compacto cabe fácilmente en la mano, mientras que la sintonización automática Trueplay optimiza el audio para cualquier entorno. El Wi-Fi y el Bluetooth le permiten transmitir audio de alta calidad desde diferentes dispositivos y fuentes. Su batería, con una autonomía de hasta 24 horas, evita la necesidad de recargas frecuentes».

En cuanto al diseño, Sonos mantiene la coherencia, y el nuevo altavoz Bluetooth no presenta ningún cambio de diseño extravagante que se salga de lo habitual en la marca. Su forma recuerda al altavoz UE Epicboom, e incluye una práctica correa de transporte, 24 horas de autonomía, una base de carga inalámbrica, un puerto auxiliar para conectar otros dispositivos de audio, como tocadiscos, y un puerto USB-C, que permite utilizar el altavoz como batería externa.

En cuanto a las dimensiones, es probable que Best Buy se haya equivocado en este caso. Las capturas de pantalla del anuncio muestran que el altavoz Sonos Play mide 19,23 cm de ancho, 11,25 cm de profundidad y 7,67 cm de alto, lo que, viendo la imagen del producto, definitivamente no es menos de 8 cm de alto. Es probable que se hayan confundido (supongo que las dimensiones reales son 19,23 cm de alto, 11,25 cm de ancho y 7,67 cm de profundidad), lo que sugiere que alguien de Best Buy podría haber publicado el anuncio con demasiada precipitación.

A pesar de esta confusión, su tamaño es un punto de partida perfecto para la incursión de Sonos en el mercado de los altavoces de gama media. Aunque el Sonos Move 2 es un potente altavoz apto tanto para uso en interiores como en exteriores, su voluminoso tamaño contradice el aspecto de portabilidad de los altavoces Bluetooth, mientras que el Sonos Roam es el compañero de audio portátil ideal, pero no destaca precisamente por la duración de su batería.

Además de la conectividad WiFi, la lista de Best Buy revela que el Sonos Play será compatible con Apple AirPlay 2 y Alexa, además de con Spotify y la aplicación Sonos. Según la descripción general de la lista, la herramienta insignia de Sonos para la optimización del sonido, Trueplay, llegará al altavoz Play, que ajusta el audio en función del entorno y la ubicación del altavoz.

Aunque Best Buy se apresuró a eliminar todo rastro de su listado de Sonos Play, sus primeras imágenes han tenido una buena acogida en Internet, a pesar de que su precio es de 400 dólares, aunque ese nivel de precios es habitual en Sonos. Dicho esto, sabemos que Sonos tiene otros ases en la manga, ya que al parecer está preparando otra revisión de la aplicación, por lo que un nuevo altavoz Bluetooth sería muy bienvenido junto con un nuevo diseño de la aplicación.

