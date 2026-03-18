Spotify trae el Modo Exclusivo a Windows para una reproducción bit-perfect, pero hay algunas desventajas que debes conocer

Spotify implementó el Modo Exclusivo en su aplicación de escritorio para Windows.

Cuando está activada, le da a Spotify el control sobre el procesamiento de audio de tu PC.

Te permite escuchar la música tal como fue masterizada, pero hay algunas salvedades.

Tras lo que para los audiófilos parece una eternidad, Spotify finalmente ha implementado su tan solicitada función de Modo Exclusivo en la aplicación de escritorio para Windows, lo que significa que ahora puedes aprovechar al máximo la reproducción de audio bit a bit perfecta, y próximamente se añadirá compatibilidad con macOS.

Disponible para suscriptores Premium, ahora puedes activar el Modo Exclusivo en la configuración de Salida de audio de Spotify en tu PC. En resumen, le da a Spotify control total sobre el procesamiento de audio de tu PC, para que puedas escuchar tus canciones y álbumes favoritos tal como fueron masterizados.

Tres meses después de que los usuarios lo detectaran en la versión beta , un representante de Spotify anunció la llegada del Modo Exclusivo en el sitio de la comunidad de la plataforma, ofreciendo más detalles sobre su funcionamiento. "Sin el Modo Exclusivo activado, tu PCpodría alterar el audio antes de que llegue a tu DAC, remuestreándolo, mezclándolo con otros sonidos del sistema y modificando el volumen", se lee en la publicación.

El artículo continúa a continuación

Pero cuando se activa el Modo Exclusivo, aumenta la calidad de la salida de audio, que según la publicación es "ideal para oyentes con un DAC o una interfaz de audio que desean el sonido más puro posible sin remuestreo ni interferencias del mezclador de audio de su computadora".

Teniendo esto en cuenta, hay algunas concesiones que tendrás que estar dispuesto a hacer.

Para empezar, dos de las funciones clave de Spotify estarán desactivadas mientras el Modo Exclusivo esté activado: Automix (las transiciones entre canciones al estilo DJ de Spotify) y Crossfade. Además, el Modo Exclusivo tampoco estará disponible al ver vídeos musicales ni al escuchar podcasts, ni con otras funciones visuales como los clips de vista previa y los clips de lienzo. En su lugar, el audio se reproducirá desde el dispositivo de audio predeterminado de tu computadora.

Además, otras aplicaciones de tu PC no podrán reproducir audio a través de tu dispositivo cuando el Modo Exclusivo esté activado. Puedes solucionar esto si tienes varios dispositivos de audio (por ejemplo, auriculares con cable o Bluetooth, DAC USB, etc.), ya que podrás reproducir sonido desde otras aplicaciones cambiando la salida de audio predeterminada de tu PC a otro dispositivo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Spotify también recomienda usar el Modo Exclusivo con un DAC o una interfaz de audio para obtener la máxima fidelidad de sonido. El servicio de streaming sugiere además desactivar las funciones de fundido cruzado, mezcla automática, normalización de volumen y ecualizador para escuchar la música tal como fue masterizada originalmente.

A pesar de estas limitaciones, creo que el Modo Exclusivo será muy bien recibido por los fans de Spotify que priorizan el audio bit-perfect. Los usuarios que usan Spotify exclusivamente en PC's de sobremesa llevaban mucho tiempo esperando esta función, y las reacciones positivas en Reddit hablan por sí solas; algunos usuarios incluso piden a Apple Music que mejore su aplicación para Windows.



Activar el Modo Exclusivo es muy sencillo; consulta la información a continuación.

Cómo activar el modo exclusivo en Spotify para Windows