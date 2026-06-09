Spotify quiere ofrecer más contenido de video y podría empezar a transmitir en vivo conciertos muy pronto, pero mi escepticismo me dice que YouTube sigue llevando la delantera

Spotify está considerando ofrecer transmisiones de conciertos en vivo

Esto forma parte de la estrategia de la empresa de centrarse más en el contenido de video

YouTube sigue liderando el sector de las transmisiones en vivo, y creo que será una competencia dura

Spotify está haciendo todo lo posible por ir más allá de ser solo una plataforma de audio: ahora quiere ofrecer videos de conciertos en vivo a sus suscriptores, y no sé muy bien qué pensar al respecto.

Según Bloomberg, el gigante del streaming de audio tiene planes en marcha para convertirse en «un centro de música en vivo» y se ha puesto en contacto con promotores de conciertos para conseguir los derechos de licencia que le permitan transmitir videos en vivo de festivales de música directamente desde la aplicación de Spotify.

Spotify ha estado experimentando recientemente con videos de conciertos, agregando una gran cantidad de videos musicales pregrabados del show de Dua Lipa en la Ciudad de México, que acompañan un álbum en vivo lanzado por la artista. Además, el festival Primavera Sound se llevó a cabo en Barcelona durante el fin de semana, el cual ha ganado una gran popularidad y seguimiento en línea en los últimos años, por lo que tiene sentido que Spotify quiera aprovechar esto.

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El paso a la transmisión de conciertos en vivo refleja los planes en evolución de Spotify para convertirse en un canal de comunicación entre los artistas y sus fans más fieles. Hace unas semanas, Spotify presentó su nueva herramienta integrada en la aplicación, Reserved, una herramienta de reserva de entradas para conciertos que tiene como objetivo dar a los fans legítimos la máxima prioridad a la hora de conseguir entradas para los shows en vivo de sus músicos favoritos. Por otro lado, el paso a la transmisión de conciertos en vivo encaja en la estrategia más amplia de monetización de video de Spotify.

Spotify comenzó como un servicio exclusivamente de audio, pero a lo largo de sus 20 años de existencia ha incorporado numerosos componentes visuales, desde feeds de contenido breve hasta videos musicales e incluso podcasts en formato de video. Estos no solo han contribuido a aumentar los niveles de participación de los suscriptores, sino que también han establecido una fuente de ingresos publicitarios más rentable que la que Spotify obtiene a través de su contenido de audio, lo cual se refleja en los recientes resultados trimestrales de la empresa, tal como destaca Bloomberg.

En el primer trimestre del año, los ingresos publicitarios totales de Spotify registraron una caída —The Next Web informa que bajaron un 5 % interanual hasta los 385 millones de euros (aproximadamente 443 millones de dólares)—; por lo tanto, añadir más contenido de video significa tarifas publicitarias más altas y una mejor oportunidad de impulsar estas ganancias.

Dicho esto, algunos ven la incursión de Spotify en la transmisión de conciertos en vivo como solo otra forma de reducir los ingresos por streaming de los artistas, pero esa no es la primera preocupación que se me vino a la mente.

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YouTube, ahora y siempre

La oferta de videos de Spotify no es mi forma favorita de disfrutar de la música. En comparación con Apple Music, la interfaz de videos musicales de Spotify me parece desorganizada y casi te la imponen mientras escuchas el audio (nunca uso el botón «Cambiar a video»).

Lo he dicho antes y lo volveré a decir: YouTube sigue siendo el santo grial del contenido musical visual, aunque Spotify siga haciendo todo lo posible por competir. Hay que reconocerle a Spotify que su impulso es innegablemente admirable, pero competir con YouTube es como intentar hacer sombra al sol.

Además de su gran cantidad de canales de música en vivo pregrabados (veo muchos conciertos de NPR Tiny Desk, así como videos musicales de artistas), YouTube juega un papel enorme en acercar a los fans a los eventos musicales más importantes de todo el mundo. Este es el caso más notable del festival de música Coachella en California, que he estado viendo en streaming a través de YouTube desde que tenía 17 años.

Spotify tiene mucho en qué pensar, y para que sus transmisiones de conciertos en vivo se destaquen, necesita igualar o superar por completo lo que ofrece YouTube. Además de esto, también está la cuestión de dónde se ubicarán estas transmisiones dentro de la aplicación: la aplicación ya es bastante pesada tal como está, por lo que una interfaz de transmisión en vivo completamente nueva sería un poco apretada.

Dicho esto, reconozco que hay algunas ventajas para los usuarios. Dependiendo de qué artistas se sumen a este acuerdo, podría ofrecer a los fans de la música una forma más sólida y de mayor calidad de disfrutar de conciertos en vivo, en lugar de tener que conformarse con ver videos publicados en TikTok o en los Reels de Instagram.

En este momento, mi feed está repleto de contenido de la gira «Eternal Sunshine» de Ariana Grande, que comenzó el fin de semana, y me está haciendo arrepentir de no haber comprado boletos. No tengo ningún problema con ver videos recortados en las redes sociales, pero pensándolo bien, tener una transmisión en vivo accesible del espectáculo de principio a fin sería un buen fondo para ver o escuchar. Pero seamos realistas, Netflix se mueve muchísimo más rápido para firmar acuerdos con artistas para películas de conciertos en vivo, y eso es esencialmente lo mismo.

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