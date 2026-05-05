Spotify podría estar a punto de lanzar dos nuevas funciones, y una de ellas podría resolver un gran problema para los fans al audio sin pérdida, pero la otra es algo que nadie ha pedido

Spotify podría lanzar una función de "descargas masivas"

Esto significa que no tendrás que borrar y volver a descargar tu música para pasar a la reproducción sin pérdida de calidad sin conexión

La plataforma también podría incorporar herramientas de control de la velocidad de reproducción de la música

En las últimas semanas, Spotify nos ha deleitado con una serie de nuevas herramientas, incluida su colaboración con Peloton, y no parece que vaya a bajar el ritmo en el corto plazo, ya que al parecer tiene dos funciones nuevas más en camino.

En el último análisis en profundidad de Android Authority sobre la aplicación de Spotify, el medio encontró una línea de código que hace referencia a una función de «descarga masiva», una mejora que los usuarios llevan tiempo esperando y que podría resolver un problema pequeño, pero frustrante para muchos.

En la actualidad, Spotify te permite descargar música para reproducirla sin conexión con cinco configuraciones diferentes de calidad de audio: baja, normal, alta, muy alta y sin pérdida. Pero cuando la plataforma presentó la calidad sin pérdida en septiembre de 2025, los usuarios notaron que cambiar la calidad de las descargas sin conexión a «sin pérdida» solo aplicaría ese cambio a las descargas futuras, y no actualizaría automáticamente las existentes, a pesar de que Spotify hace esto automáticamente para los niveles que no son «sin pérdida».

El artículo continúa a continuación.

Esto puede ser una tarea bastante tediosa, especialmente si tienes una biblioteca bastante grande de música descargada, ya que tienes que eliminar contenido de tus descargas y luego volver a descargarlas una por una para actualizar a la reproducción sin pérdida de calidad sin conexión.

Por lo tanto, la incorporación de las descargas masivas sería una mejora bienvenida, ya que eliminaría esta molestia para los suscriptores Premium que desean streaming sin pérdida de calidad sin conexión en toda la música de su biblioteca de descargas.

Android Authority también ha detectado cadenas de código que hacen referencia a notificaciones de advertencia sobre el uso de datos y el espacio de almacenamiento, así como a una popular función de podcasts que podría estar en camino para la reproducción de música.

¿Se va a introducir la velocidad de reproducción de la música?

Spotify ya permite cambiar la velocidad de reproducción de los podcasts, y en otro análisis de código, Android Authority encontró indicios de que pronto también se podrá cambiar la velocidad de reproducción de la música.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por el momento no hay más detalles que indiquen cuándo estará disponible esta función ni qué opciones de velocidad ofrecerá. Con las velocidades de reproducción de los podcasts, puedes elegir entre un rango de 0,5x a 3,5x, así que es posible que tengamos las mismas opciones para la música, pero si es una función que los usuarios realmente querrán es otra cuestión.

A menudo he utilizado la función de velocidad de reproducción mientras escucho podcasts cuando viajo, acelerando la reproducción cuando las conversaciones son demasiado lentas, para poder terminar un episodio más rápido.

Pero, ¿qué beneficio aporta esto a la reproducción de música? Sé que se ha vuelto una práctica popular entre los artistas lanzar versiones aceleradas y con reverberación de sus canciones que se vuelven virales, pero incluso así, esas versiones no se comparan con las grabaciones originales. Como apasionado oyente de álbumes, no se me ocurre una forma menos satisfactoria de escuchar un trabajo completo, o una sola canción para el caso.

Quizás haya algunas personas que quieran escuchar un álbum más rápido, en lugar de simplemente disfrutarlo en su duración original, pero yo simplemente no lo entiendo. Si Spotify de hecho introduce tal función, será interesante ver cómo el gigante del streaming intenta promocionarla entre los usuarios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.