Spotify intenta explicar cómo funcionará su acceso anticipado a boletos "Reservado por Spotify", pero aún no ha respondido a mi pregunta más importante

Spotify está lanzando su programa de prioridad para conciertos "Reserved" en Estados Unidos

ROLE MODEL es el primer artista asociado, y le seguirán otros

Los "fanáticos más fieles" se determinan en función de su participación general en Spotify, lo que plantea dudas sobre quiénes son realmente los verdaderos fanáticos

Hace unas semanas, Spotify presentó «Reserved», su nuevo programa de prioridad que les da a los fans más fieles la oportunidad de ser los primeros en comprar boletos para ver a sus artistas favoritos en gira, y finalmente se pone en marcha hoy (18 de junio) en Estados Unidos.

Los suscriptores Premium mayores de 18 años podrán acceder a Reserved, un programa que surge de la alianza de Spotify con Live Nation, con tecnología de Ticketmaster. Para dar inicio al nuevo programa, el cantante ROLE MODEL será el primer artista oficial asociado, quien acaba de anunciar su gira por Estados Unidos.

A partir de hoy, los oyentes recibirán notificaciones que les indicarán si cumplen con los criterios de Spotify y califican como «fan más fiel» de ROLE MODEL. A partir de ahí, Spotify reservará dos boletos de la gira para los fans elegibles, los cuales podrán comprar en un plazo de 24 horas antes de que los boletos salgan a la venta para el público en general.

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Además de las notificaciones push, Spotify indica que te notificará si eres un fan destacado por correo electrónico y mediante ventanas emergentes en la sección «Tus actualizaciones» de la app de Spotify. La plataforma recomienda tener activadas las notificaciones para eventos en vivo y asegurarte de que tu app esté actualizada.

(Image credit: Spotify)

Si deseas reclamar tus boletos «Reserved», toca el botón «Comprar ahora» cuando se abra el plazo de compra. Una vez que hayas seleccionado tus boletos, serás redirigido a Ticketmaster, donde podrás completar tu compra.

Según el anuncio de Spotify, la plataforma indica que, si se te solicita, deberás vincular tu cuenta de Spotify a tu cuenta de Ticketmaster para verificar tu acceso a «Reserved». En cuanto a la disponibilidad, Spotify señala que «las asignaciones de ‘Reserved’ incluyen una variedad de asientos y precios, y la disponibilidad específica varía según el espectáculo», y agrega lo siguiente:

«Para algunos espectáculos de alta demanda, es posible que debas ingresar a una fila de espera antes de llegar a la página de selección de boletos. En cualquier caso, se te reservarán dos boletos para la gira durante todo el período de venta. Cada espectáculo tiene su propia disponibilidad, por lo que si llegas al final de la fila y tus asientos preferidos están agotados, aún tendrás la oportunidad de comprar otros boletos».

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Una vez que se cierre el período de venta, los boletos de «Reserved» no reclamados se pondrán a disposición de los siguientes fans más fieles, y Spotify les notificará de la misma manera.

¿Cómo sé si estoy en la lista?

Esta es la pregunta candente para la que todos queremos una respuesta y, en resumen, no hay forma de saber si cumples con los criterios de Spotify antes de recibir una notificación de "Reservado/Reserved".

Para decidir quién califica como "fan destacado", Spotify no solo toma en cuenta la cantidad de veces que alguien ha reproducido a un artista. Para la plataforma, todo se basa en la interacción, lo que significa que toma en cuenta las veces que compartiste, guardaste y tu historial general de reproducción con el artista. "¡No hay nada aleatorio en quiénes son elegidos!", afirma Spotify, pero la empresa se guarda muy bien sus cartas.

Si bien la empresa dice que utiliza lo anterior para medir la interacción, se abstiene de revelar todos los detalles sobre cómo decide quiénes son los fans más fieles. Esto se debe a que Spotify quiere evitar la participación estratégica y priorizar el fanatismo auténtico (también aclara que confiar en la reproducción de fondo para inflar las reproducciones no te hará aparecer en la lista).

Aunque puedes comprar boletos para cualquier fecha de la gira de un artista sin importar dónde te encuentres, Spotify sí toma en cuenta tu ubicación al decidir quiénes son los mejores fans —lo cual es un gran inconveniente. Así que, si un artista está de gira en una ciudad que no está lejos de ti, tendrás más probabilidades de recibir una notificación de "Reserved", lo cual es un golpe bajo para los mega fans que viven en zonas remotas. Luego está el tema del fanatismo en sí mismo.

Aunque creo que "Reserved" podría ser una buena medida preventiva para frenar a los revendedores de boletos, siempre existe la posibilidad de que convierta la cultura de los fans en un campo de batalla aún mayor, donde la gente intente demostrar que es un fan «auténtico» y ganarse el derecho a presumir, cuando el fandom siempre ha sido un espacio de comunidad y no de competencia.

¿Significa esto que quienes escuchan a un artista hasta en los confines de la tierra son "mayores fans" que aquellos que utilizan otros medios fuera de Spotify, por ejemplo, al invertir en música física que va directamente al bolsillo del artista? ¿Resolved resolverá un problema legítimo que afecta a los fans, o es simplemente una insignia de honor?

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