Spotify está lanzando nuevos controles de vídeo, y como alguien a quien le disgustan sus videos musicales integrados en la aplicación, sé que esto será un gran éxito

Spotify está lanzando controles de vídeo para sus usuarios en todo el mundo

Se implementará primero para los administradores del Plan Familiar antes de ampliarse a otros planes este mes

Permite a los usuarios seguir disfrutando de una experiencia centrada en el audio, y los usuarios ya la están disfrutando

¿Los elementos visuales de Spotify interfieren en tu experiencia al escuchar música? Por suerte, la empresa está lanzando nuevos controles de vídeo, y a los usuarios ya les gusta lo que ven.

El gigante del streaming musical anunció ayer (9 de abril) en su sala de prensa que ha comenzado a implementar a nivel mundial los controles de vídeo, lo que te permite personalizar tu experiencia dentro de la aplicación para que siga siendo una experiencia centrada en el audio. Los controles de video de Spotify estarán disponibles primero para los administradores del Plan Familiar, quienes ahora pueden habilitar y deshabilitar el contenido de video para todos los miembros. Anteriormente, los administradores de cuentas solo podían hacer esto para las cuentas administradas por el Plan Familiar de usuarios menores de 13 años.

Spotify también reveló que los suscriptores Premium y Básico de los planes Individual, Duo, Familiar o Estudiantil, así como los usuarios gratuitos, tendrán control sobre qué contenido de video aparece en su cuenta de Spotify, lo cual se implementará a nivel mundial este mes. Estoy suscrito al plan Premium Individual y aún no tengo los controles de video, así que todavía falta un poco de tiempo para el lanzamiento general. Dicho esto, si estás en el Plan Familiar y quieres modificar tu configuración de video, es muy fácil hacerlo.

El artículo continúa a continuación.

Solo tienes que ir a Ajustes en la aplicación de Spotify en el celular, la computadora, la web o la tele y buscar «Contenido y visualización». Desde ahí, verás interruptores que te permiten desactivar componentes de video, incluyendo videos musicales y Canvas. También hay una opción de «Todos los demás videos», que incluye podcasts de video, videos de desplazamiento vertical y videos de creadores y autores.

(Image credit: Spotify)

Los elementos visuales de Spotify pueden resultar bastante pesados, sobre todo si quieres pasar de escuchar música en streaming a ver un video musical, ya que las transiciones entre ambos pueden ser bastante bruscas —al menos, así es como yo lo veo—. Por eso, poder desactivar ciertos tipos de contenido de video es algo que voy a recibir con los brazos abiertos, y no soy el único fanático de la música que piensa así.

Priorizar la experiencia centrada en el audio

Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir: el ecosistema de videos musicales de Spotify no se puede comparar con lo que ofrece YouTube, que funciona con mayor fluidez, tiene mejores listas de reproducción «Mixes» y, cuando se reproduce con una suscripción a YouTube Premium, es como si MTV nunca se hubiera ido. Además, YouTube es mi plataforma preferida para ver videos musicales, simplemente porque ha formado parte de mi vida mucho más tiempo que Spotify.

Aunque los nuevos controles de video de Spotify están disponibles para los administradores del Plan Familiar por el momento, esta actualización ha llamado la atención de otros suscriptores Premium por todas las razones correctas, quienes han compartido su entusiasmo por el lanzamiento más amplio en Reddit: «Esto es genial», compartió un usuario.

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En el mismo comentario, el usuario también menciona algo en lo que nunca había pensado hasta ahora. Cuando se trata de ver videos musicales en la aplicación de Spotify, hay que tocar el botón «Cambiar a video» cada vez que suena una nueva canción, ya que vuelve al audio. Por el momento, no hay ninguna opción para habilitar la reproducción automática de los videos musicales, lo cual, en retrospectiva, sería una valiosa adición a los controles de video de Spotify.

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