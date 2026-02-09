Spotify acaba de recibir una mejora muy interesante que te permite conocer las historias detrás de las canciones

Spotify incorporará una nueva función llamada "Acerca de la canción".

Proporciona contexto e información sobre cada tema.

Las letras de las canciones ahora están protegidas por un muro de pago en YouTube Music

Ya ha sido una semana muy ajetreada en cuanto a actualizaciones de la aplicación Spotify, y ahora hay otra más que añadir a la lista, pero al mismo tiempo parece que YouTube Music va a convertir una de sus funciones gratuitas en exclusiva para Premium.

Si te estás preguntando cuáles son los mejores servicios de streaming de música para ti, o quizás estás pensando en cambiar (o darte de alta en más de uno), vale la pena estar atento a estos cambios en las funciones, ya que se añaden y se eliminan de varias plataformas.

Quizás recuerdes que el mes pasado YouTube Music incorporó la sincronización de colas entre dispositivos, igual que Spotify, pero frustrando a los usuarios (como yo) a los que les gustaba tener diferentes listas de reproducción simultáneamente en diferentes lugares.

Pero empecemos por Spotify: tras haber introducido recientemente una función para sincronizar la lectura entre audiolibros y libros físicos, y algunas actualizaciones relacionadas con las letras, ahora está lanzando una nueva función informativa que llama "Acerca de la canción".

Descubre la historia detrás de una canción en Spotify

Acerca de la canción en Spotify

La función "Acerca de la canción" es exactamente lo que su nombre indica. Ofrece información adicional y contexto sobre las canciones que estás escuchando, y se presenta en el formato familiar de historia que ya conoces de las redes sociales.

Spotify describe la función como "para el oyente curioso" y, actualmente, tiene la etiqueta "beta". "Creemos que comprender el arte y el contexto que hay detrás de una canción puede profundizar tu conexión con la música que te gusta", afirma Spotify.

Por ejemplo, puedes ver información sobre lo que inspiró una canción en particular o algo que el artista haya dicho al respecto. También puedes calificar cada diapositiva de la historia, dándole un pulgar hacia arriba o hacia abajo, comentarios que Spotify presumiblemente supervisará.

Sin embargo, esto es solo para suscriptores Premium: si no tienes un plan de pago, no lo verás. Se está lanzando ahora en Android e iOS, y inicialmente está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia.

YouTube Music comienza a cobrar por las letras de las canciones

Es posible que las letras desaparezcan de YouTube Music (Image credit: Future / YouTube Music)

Mientras Spotify añade algo nuevo, parece que YouTube Music está quitando algo, al menos para los usuarios que no tienen la versión Premium, aunque no se trata de un cambio sobre el que tengamos un anuncio oficial, como ocurre con «Acerca de la canción» en Spotify.

Según informa 9to5Google, la posibilidad de ver las letras mientras se escuchan las canciones parece haber pasado a ser de pago. Antes disponible para todos, ahora los usuarios que no pagan solo pueden ver las letras de cinco canciones antes de que se les bloquee el acceso.

Es claramente un esfuerzo por conseguir que más gente se suscriba a YouTube Music Premium, aunque hay que tener en cuenta que YouTube Music Premium está incluido si te registras también en YouTube Premium, por lo que esa es otra opción.

La función lleva un tiempo en fase de pruebas, pero parece que ahora está llegando a todo el mundo. Es de suponer que esas primeras pruebas llevaron a que un número suficiente de personas se suscribiera, pero también hay que tener en cuenta que las letras son una función gratuita en Spotify.

