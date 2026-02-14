No me canso de la nueva función "Acerca de la canción" de Spotify: estoy descubriendo cosas sobre mis álbumes favoritos que nunca antes había sabido

Ser fanático de la música es mucho más que simplemente poner tu álbum favorito o escuchar una lista de reproducción en bucle. Se trata de comprender el significado y el contexto detrás de las canciones de tus artistas favoritos, y la nueva función de Spotify lleva a los oyentes al corazón de sus piezas musicales favoritas.

Esta semana, Spotify ha lanzado lo que, en mi opinión, es una de las mejoras más valiosas de la plataforma hasta la fecha. «Acerca de la canción» te permite profundizar en el contexto de la canción que estás reproduciendo, mostrando pestañas debajo de cada una con información sobre el desarrollo, la producción o la historia de la canción, que Spotify obtiene de varios sitios web.

Spotify ha introducido recientemente una serie de cambios y, aunque las mejoras en Lyrics han dado un nuevo impulso a uno de los mejores servicios de streaming, «About the Song» es, con diferencia, mi nueva función favorita de la aplicación. Aunque actualmente es una función limitada, Spotify tiene mucho margen para ampliarla.

No es exactamente Apple Music, pero es un comienzo

Durante el tiempo que pasé explorando Apple Music el año pasado, una de las partes que más me gustó de la experiencia fue dedicar tiempo a leer las descripciones de los álbumes. Como oyente habitual de álbumes, no hay nada que me guste más que conocer el contexto y los antecedentes sobre cómo se hicieron esos álbumes, y Apple Music cumple en ese aspecto. Hasta ahora, esto era algo que se echaba en falta en Spotify.

Aunque no ofrece resúmenes de álbumes completos como lo hace Apple Music, lo que la versión de Spotify hace mejor es proporcionar información detallada sobre cada pista individual, lo que da como resultado una experiencia auditiva más atractiva. He estado usando "Acerca de la canción" sin parar desde su lanzamiento y he aprendido cosas nuevas sobre mi música favorita que no sabía antes, por mucho que creyera haber investigado sobre el álbum o la pista, lo que me lleva a mi siguiente observación positiva.

Soy un fanático de la música y podría pasar horas sumergiéndome en el agujero negro de Wikipedia para aprender más sobre un álbum, pero tener toda esa información en un solo lugar mientras escuchas es aún mejor, y con "Acerca de la canción" no necesito cambiar entre Spotify y otras páginas web.

No me malinterpretes, Genius Lyrics sigue siendo una de mis formas favoritas de sumergirme en el contexto detrás de los álbumes cuando tengo más tiempo libre, pero el enfoque de Spotify requiere mucho menos tiempo.

Combinando "Storyline" con "Behind the Lyrics"

Spotify ya ha tenido funciones similares en el pasado. En 2019 introdujo Storylines, que permitía a los artistas añadir un interés adicional a sus canciones compartiendo información sobre las historias que había detrás de ellas. De forma similar a About the Song, Storylines aparecía debajo de la barra de reproducción, pero tenía el aspecto de una presentación de diapositivas de Instagram Stories, lo que no resultaba muy atractivo. Se eliminó tras unos años, pero no era la única forma en que los aficionados a la música podían explorar los antecedentes de las canciones.

Behind the Lyrics era una colaboración entre Spotify y Genius que mostraba las opiniones de los artistas sobre el significado de sus letras. Esa función duró desde 2016 hasta algún momento de 2021, cuando Spotify la sustituyó por lo que ahora conocemos como letras en tiempo real.

Las nuevas funciones de Spotify han tenido una acogida dispar últimamente, con algunas incorporaciones útiles, pero también con algunas incorrecciones de IA poco deseables, pero «Acerca de la canción» parece estar recibiendo en su mayoría elogios de los usuarios. Es una gran herramienta con un futuro brillante; solo rezo para que Spotify no la estropee.

