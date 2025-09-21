Le pregunté a ChatGPT cuáles eran los mejores trucos secretos de Spotify, y aquí están los cinco que me dio y que yo no conocía

Sin duda, desde que me suscribí a Spotify Premium, he explorado muchos trucos para descubrir y reproducir música a través de un proceso de prueba y error, y a decir verdad, pensé que conocía todos los trucos de la aplicación, desde buscar listas de reproducción editoriales hasta la sección "A los fans también les gusta".

Y entonces descubrí ChatGPT.

Aunque Discover Weekly y Daylists son algunas de mis herramientas favoritas para descubrir música nueva, estaba ansioso por saber si había algún truco que se me escapaba en mi régimen de streaming musical, porque simplemente tengo que saberlo todo. No he usado mucho ChatGPT desde que apareció, pero en este caso me pareció justificado, y me sorprendió lo que me presentó.

ChatGPT me sugirió docenas de trucos y consejos, muchos de los cuales yo, y probablemente tú, ya conocemos. Pero entre ellos había cinco joyas ocultas que no había aprovechado, y me siento tonto por no haberlas conocido, empezando por las sesiones privadas.

Escucha en sesión privada

(Image credit: Future)

Este año me propuse explorar géneros fuera de mi zona de confort, y ha sido todo un éxito, pero a veces mis placeres culpables me llaman la atención, lo que puede arruinar el algoritmo y las estadísticas de Spotify. Aquí es donde las sesiones de escucha privadas resultan útiles.

Las sesiones de escucha privadas son para cuando quieres disfrutar al máximo de tus placeres culpables sin que interfieran en tu algoritmo, al tiempo que ocultas tu historial de escucha a tus seguidores. Es fácil de activar y, cuando se habilita una sesión privada, Spotify oculta temporalmente tu actividad; la sesión finaliza automáticamente después de seis horas.

Ve a Configuración tocando tu imagen de perfil en la página de inicio. Toca "Privacidad y redes sociales" y, a continuación, activa la opción "Sesión privada".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Buscar con calificadores

(Image credit: Future)

La búsqueda con calificadores es una práctica que se utiliza en Netflix y otros servicios de streaming para filtrar títulos por género o década, y puedes hacer lo mismo en la aplicación de Spotify.

Si buscas un género o una década específicos, puedes utilizar los filtros del campo de búsqueda para reducir los resultados y encontrar exactamente lo que buscas utilizando el siguiente formato. Por ejemplo, para encontrar música electrónica publicada entre 2015 y 2020, escribirías género:electrónica año:2015-2020.

Usa "Canciones que te gustan" para ajustar tu Discover Weekly

(Image credit: Future)

Nunca he sido de los que usan sus canciones favoritas, soy más bien un curador y oyente de listas de reproducción, sin embargo, ChatGPT sugiere que usar tus canciones favoritas de manera estratégica puede ayudar a los algoritmos de Spotify a ajustar tu lista de reproducción Discover Weekly.

Para que tu lista de reproducción Discover Weekly se incline hacia una determinada dirección, el truco consiste en añadir entre 10 y 20 canciones del género que desees a tus canciones favoritas. Según la respuesta de ChatGPT, el algoritmo detectará este patrón y ajustará tu Discover Weekly en consecuencia.

Temporizador de apagado automático

(Image credit: Future)

Siempre he sabido que la versión móvil de Spotify tiene una función de temporizador para dormir, pero nunca la había probado. Es una función muy útil para quienes necesitan una lista de reproducción relajante o un podcast para dormir bien por la noche.

El temporizador de apagado hace lo que dice. Cuando reproduces una lista de reproducción o un episodio de podcast, puedes activar un temporizador personalizado que detendrá la reproducción del contenido después del tiempo establecido, lo cual es ideal para conciliar el sueño y ahorrar batería al mismo tiempo.

Toca los tres puntos de la página de reproducción y desplázate hacia abajo hasta «Temporizador». Desde allí, tienes varias opciones entre las que elegir y puedes seleccionar que la reproducción se detenga después de 5, 10, 15, 30, 45 o 60 minutos. También hay una opción para que se detenga al final de la pista.

Herramientas de descubrimiento de géneros de terceros

(Image credit: Future)

Para mí, las listas de reproducción editoriales y Discover Weekly de Spotify son algunas de mis funciones favoritas para descubrir música nueva en Spotify, pero mi interés por los géneros increíblemente especializados nunca desaparecerá. Las herramientas de terceros pueden ayudarte a profundizar en estos géneros, como me dijo ChatGPT.

Sitios como Stats.fm te permiten acceder a un análisis más preciso de tus hábitos de escucha, pero también hay sitios que pueden ayudarte a ampliar tu exposición al loco mundo de los subgéneros: Every Noise at Once es uno de ellos.

Es un sitio bastante concurrido, pero presenta todos los géneros que se te ocurran en una sola página en un mapa en cascada de enlaces. Puedes hacer clic en cualquier enlace para explorar más a fondo ese género, y también hay un enlace que te lleva a una lista de reproducción introductoria designada en Spotify para cada género, que luego puedes guardar en tu biblioteca y volver a visitar en cualquier momento.