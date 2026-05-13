La nueva experiencia móvil de Spotify es como una versión mejorada de "Wrapped", que te lleva a recorrer todo tu historial musical desde tu primera reproducción

Spotify ha lanzado su nueva experiencia móvil "Tu fiesta del año" para celebrar su vigésimo aniversario

Te muestra datos de toda tu trayectoria en Spotify, desde el primer día que te registraste

Esto incluye tu artista más escuchado, el número total de canciones reproducidas y mucho más

Hace unas semanas, Spotify celebró su vigésimo aniversario como uno de los mejores servicios de streaming musical (lo sé, a mí tampoco me lo puedo creer), pero si pensabas que la plataforma ya había terminado con las celebraciones, te equivocabas: acaba de lanzar la experiencia definitiva de «Wrapped».

¿Alguna vez quisiste conocer las estadísticas detalladas de toda tu trayectoria en Spotify? Con la nueva experiencia Spotify 20: Your Party of the Year(s), ahora puedes.

Lanzada hoy (12 de mayo), la nueva guía de la aplicación móvil te ofrece una visión personalizada de tu historial de escucha en Spotify, que incluye datos exclusivos que abarcan todo tu recorrido musical desde el momento en que te uniste a Spotify hasta hoy. En palabras de Spotify, está «diseñada como una cápsula del tiempo personalizada; la experiencia captura los momentos que definieron los recorridos musicales de los oyentes y celebra a los artistas y fans que han dado forma a Spotify y a la cultura musical durante los últimos 20 años».

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Aunque puedes usar las listas de reproducción sugeridas para ver estadísticas como tus canciones más escuchadas de un año específico, esta experiencia va un paso más allá.

(Image credit: Spotify)

Detrás de un sello de cera dorado se esconde un nostálgico repaso a tus primeras escuchas y tus grandes éxitos, comenzando por la fecha exacta en la que te registraste en Spotify, lo cual, si ya llevas bastante tiempo usándolo, revelará un poco más de lo que te gustaría sobre tu edad. A partir de ahí, el recorrido te mostrará el número total de canciones que has reproducido desde tus días como novato en Spotify hasta tus días como usuario avanzado, y Spotify recopila tus 120 canciones favoritas en una lista de reproducción con el número de reproducciones que puedes guardar en tu biblioteca como recuerdo.

Para rematar, Spotify revela la respuesta a una de tus preguntas más candentes: ¿quién es el artista que más he escuchado de todos los tiempos? Pero no solo te dice esto, sino que también revela cuántos minutos has pasado escuchándolos desde que presionaste el botón de reproducción por primera vez, así como la primera canción que dio inicio a tu viaje en Spotify.

Puedes comenzar a repasar tu historial de escucha buscando "Spotify 20" o "Tu fiesta del año (o años)" en la pestaña de búsqueda, así que es muy fácil de encontrar.

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(Image credit: Spotify)

Sin embargo, esta no es la primera celebración de aniversario de Spotify. La plataforma cumplió 20 años hace unos meses, dando inicio a las celebraciones en el SXSW en marzo, a lo que siguió una serie de publicaciones en las que reveló los artistas, podcasts y audiolibros más escuchados de las últimas dos décadas.

Nosotros también nos sumamos a las celebraciones haciendo un repaso de los momentos más importantes de la plataforma, e incluso nos reunimos con Sten Garmark, director global de Experiencia del Consumidor de Spotify, quien habló sobre cómo la empresa creó un modelo de negocio completamente nuevo, además de sus planes para expandirse a nuevos formatos y combatir la música generada por IA.

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