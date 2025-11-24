¿Cuándo se lanzará tu Spotify Wrapped 2025? Estas son las fechas más probables, según la historia reciente

Echar la vista atrás a nuestros hábitos de escucha durante los últimos 12 meses se ha convertido en una especie de tradición con Spotify Wrapped, y el resumen anual de streaming es ahora tan popular que la mayoría de los demás servicios de streaming, incluidos YouTube Music y Apple Music, ofrecen ahora algo similar a sus usuarios.

Sin embargo, aunque sabemos que Spotify Wrapped 2025 va a llegar sin duda, no sabemos exactamente cuándo se publicará. Hemos investigado un poco y hemos consultado las fechas de lanzamiento de Spotify Wrapped de años anteriores para ver si podemos hacer una estimación aproximada de cuándo aparecerá.

Es muy probable que el resumen incluya la mezcla habitual de tus canciones y artistas favoritos, así como algunas estadísticas interesantes sobre el número de canciones que has reproducido y el tiempo que has dedicado a escuchar música. Sin embargo, a Spotify le gusta cambiar un poco Wrapped cada año, por lo que también debería haber algunas sorpresas.

Puedes leer nuestras opiniones sobre lo que Spotify debe hacer para mejorar Wrapped este año, pero por ahora vamos a profundizar en su posible fecha de lanzamiento basándonos en el historial anterior...

¿Cuándo se lanzará Spotify Wrapped 2025?

Esta es la gran pregunta: ¿cuándo se lanzará Spotify Wrapped 2025? Sin duda lo sabrás cuando suceda, ya que las redes sociales se llenarán de resúmenes, pero Spotify no revela la fecha de lanzamiento de Wrapped con antelación y varía ligeramente cada año.

Podemos obtener algunas pistas de años anteriores. Spotify Wrapped 2024 se dio a conocer el miércoles 4 de diciembre. ¿Podríamos ver Spotify Wrapped 2025 el miércoles 3 de diciembre de 2025? ¿O tal vez el jueves 4 de diciembre? Parecen las fechas más probables, según la historia reciente.

Swipe to scroll horizontally Año Fecha de lanzamiento de Spotify Wrapped 2024 Miércoles, 4 de diciembre 2023 Miércoles, 29 de noviembre 2022 Miércoles, 30 de noviembre 2021 Miércoles, 1 de diciembre 2020 Martes, 1 de diciembre 2019 Jueves, 5 de diciembre 2018 Jueves, 6 1 de diciembre 2017 Miércoles, 6 de diciembre 2016 Martes, 6 de diciembre

Si echamos la vista más atrás, Wrapped 2023 apareció el miércoles 29 de noviembre y Wrapped 2022 lo hizo el miércoles 30 de noviembre. Antes de eso, tuvimos Wrapped 2021 el miércoles 1 de diciembre y Wrapped 2020 el martes 1 de diciembre.

Así que, en los últimos cuatro años, hemos visto cómo Spotify Wrapped se lanzaba un miércoles a principios de diciembre, lo que sugiere que el 26 de noviembre o el 3 de diciembre podrían ser las fechas señaladas para este año. Esto no se basa en ninguna información privilegiada, solo en lo que ha ocurrido en el pasado.

Otra cosa que hemos visto en el pasado son los adelantos de Spotify en las redes sociales, en los que nos cuentan lo que podemos esperar y aumentan la expectación en torno al resumen anual que aparece en las cuentas de todos los usuarios.

En el momento de escribir este artículo, no hemos visto nada de eso, por lo que es de suponer que el lanzamiento de Spotify Wrapped no es inminente. Hay una página de inicio de Spotify Wrapped 2025 que puedes consultar, pero por el momento solo enlaza con el resumen de 2024.

¿Cuándo deja Spotify de realizar el seguimiento para Wrapped?

Otra pregunta habitual que la gente se hace sobre Spotify Wrapped es cuándo se cierra el plazo para las estadísticas de reproducción. ¿Las reproducciones de finales de noviembre se tendrán en cuenta en las estadísticas de 2025 o se transferirán al año siguiente?

La respuesta, bastante molesta, es que Spotify no lo dice específicamente. Según algunos datos anecdóticos, parece que las estadísticas se recopilan desde el 1 de enero hasta mediados de noviembre, pero nadie se ha parado a averiguarlo con certeza.

Quizás la razón por la que Spotify no nos lo dice es para poder dar la sorpresa del lanzamiento de Wrapped de forma más eficaz. El único comentario oficial que hemos visto al respecto sugiere que el seguimiento va más allá de finales de octubre, como mínimo.

De lo contrario, estamos prácticamente a ciegas. Quizás podrías echar un vistazo a tus propios datos de Spotify Wrapped 2025 y ver cuánto se incluye de la segunda mitad de noviembre (lo cual puede resultar complicado, dependiendo de cuánto uses el servicio).

Compilar un Wrapped para millones de usuarios es una tarea bastante complicada desde el punto de vista técnico, por lo que es muy probable que el seguimiento de las estadísticas se detenga unos días o incluso unas semanas antes de que los resúmenes se lancen al público en general.

Cuando aparezca Spotify Wrapped 2025, por supuesto te lo haremos saber aquí, en TechRadar. Según la página de inicio, obtendrás «una visión más profunda de tus escuchas», tus «momentos destacados» y mucho más.

