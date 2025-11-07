Moto presentó unos audífonos inalámbricos económicos con certificación Hi-Res Audio

Los Moto Buds Bass cuentan con controladores dinámicos inusualmente grandes de 12,4 mm.

Hasta 43 horas de autonomía con los audífonos y el estuche, con la cancelación activa de ruido desactivada.

Con un precio de solo 49,99 £ (alrededor de 65 $ o 100 AU$, donde se comercializan).

¿No te pasa que de tantas opciones en el mercado de audio llega un punto en el que te sientes un poco insensibilizado? A nosotros si.

Así que cuando una hoja de especificaciones llega a nuestro escritorio y nos hacen detenernos y decir: "Espera, ¿qué tamaño has dicho que tienen los controladores/drivers? ¿Doce coma cuatro? ¿Estás seguro?", hablaremos de ellos. Y eso antes incluso de llegar al precio más bajo...

El conjunto se llama Moto Buds Bass y, aparte de los controladores realmente enormes de 12,4 mm (¿de verdad deben descansar en el canal auditivo externo?) en cada oído, también incluye una batería aparentemente potente que ofrece hasta nueve horas de autonomía con los audífonos y hasta 43 horas con el estuche, aunque es importante señalar que estas cifras se refieren al funcionamiento sin ANC.

Ah, sí, también hay «cancelación dinámica activa del ruido», que según Moto puede eliminar hasta 50 dB de ruido, además de un modo de transparencia para mantenerte conectado con el mundo exterior, algo que puede ser necesario para escuchar los anuncios del transporte público o incluso (estremecimiento) a la gente que te habla.

Moto Bass Buds: especificaciones clave, colores y precios

Como uno de los mejores candidatos a audífonos económicos que he visto en un buen tiempo, la nueva apuesta de Moto con sus Buds Bass es bastante sólida. Los tres colores disponibles (“Dark Shadow”, “Blue Jewel” y “Posy Green”) lucen elegantes, y aunque Moto no ha especificado los códecs Bluetooth exactos que admiten, ver audio de alta resolución mencionado en este rango de precio es algo poco común.

¿Algo más que debas saber? Sí, algunos detalles: cuentan con tres micrófonos, además de CrystalTalk AI y un algoritmo anti-ruido de viento, lo que debería ayudar con las llamadas de voz cuando el clima no coopere. Sin embargo, aunque Moto describe su diseño como “resistente al agua”, probablemente no deberías usarlos bajo lluvias fuertes, ya que no se menciona ninguna certificación IP y la marca confirma que “no son impermeables”.

Ah, y aunque Moto recomienda usar la app Moto Buds para emparejarlos, personalizar controles, ajustar la cancelación de ruido y más, parece que necesitarás un dispositivo Android con Android 12 o superior, así que usuarios de iPhone, tomen nota.

Su precio resulta una grata sorpresa incluso para una compañía conocida por sus teléfonos asequibles, especialmente si consideramos que los Moto Buds Loop, lanzados en abril con ajuste de sonido por Bose e incluso cristales Swarovski, son mucho más caros.

Los Moto Buds Bass ya están disponibles por £49.99 en el Reino Unido y €59.99 en el resto de Europa. Su disponibilidad global aún no está clara, pero eso equivaldría aproximadamente a $65 USD o AU$100.

¿Qué tan buena es realmente esa calidad de audio en alta resolución —y qué tanto rendimiento ofrece ese driver más grande por el precio?— es algo que espero descubrir pronto. Aunque, siendo honestos, a este precio es poco probable que reciban un descuento en Black Friday. Si eso es lo que buscas, nuestro blog en vivo de ofertas tempranas de Black Friday es el lugar indicado.

