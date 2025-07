Las nuevas bocinas electrostáticas Gen X ESL de Quad no se parecen en nada a los originales de 1957, y realmente las quiero

El dinero no es problema Nos encanta dar consejos prácticos de compra sobre los últimos dispositivos aquí en TechRadar. Pero a veces lo que amamos aún más es disfrutar de la tecnología más lujosa, de vanguardia y de alta gama del planeta. Eso es lo que te traemos en estas columnas de Money no Object: puedes leer la serie completa aquí.

Antes de entrar específicamente en los nuevos (y bastante impresionantes) altavoces de Quad, un breve resumen sobre cómo los diseños electrostáticos de rango completo difieren de los altavoces estéreo pasivos tradicionales.

Es una pieza de ingeniería que el fundador de Quad, Peter Walker, le dio al mundo con el primer par de altavoces Quad ESL en 1957, por lo que es como comprar auriculares ANC de Bose: se compra a la empresa que escribió el libro sobre ellos.

La mayoría de los altavoces generan ondas sonoras mediante el uso de unidades de accionamiento dinámicas; Piense en diafragmas cónicos o en forma de cúpula, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en movimiento de pistón en respuesta a una señal de audio (hecha por una bobina de voz en un campo magnético). Los altavoces electrostáticos reemplazan todo eso con diafragmas ultradelgados en forma de panel, cargados eléctricamente y suspendidos en un campo electrostático para generar movimiento.

En el corazón de un altavoz Quad ESL, dichos paneles contienen un diafragma de fina película de Mylar diez veces más delgado que un cabello humano. Esta película de Mylar está recubierta con un material conductor de alta resistencia y suspendida entre dos placas metálicas perforadas llamadas estatores. Quad dice que esta configuración en particular es única, pero la teoría es que algo increíblemente liviano es, por lo tanto, mucho más ágil dinámicamente, porque puede responder a los transitorios de señal con mucha mayor velocidad y precisión.

Siente esos Quads

Las actualizaciones de Quad ESL son como los dientes de gallina: solo ha habido cinco generaciones desde el ESL original. El modelo inaugural (conocido en estos días como ESL 57) finalmente fue reemplazado por el ESL 63 en 1981. Luego, en 1999, llegaron el ESL 988 y el ESL 989, la primera vez que Quad ofrecía un modelo ESL de tamaño mediano, acompañado de una nueva opción más grande en el 989. Estos fueron reemplazados por el ESL 2805 y el ESL 2905 en 2006, y finalmente, el ESL 2812 y el ESL 2912 en 2012.

Hoy en día, 13 años después de la última revisión, una sexta generación de Quad ESL está lista para su lanzamiento, a saber, los nuevos ESL 2812X y ESL 2912X, también conocidos como los modelos Quad Generation X (y un día de orgullo para la representación de la Generación X).

Ambos modelos son más anchos que los altavoces normales de "caja" o "torre" (te encanta verlos), pero con un perfil lateral más delgado como cabría esperar de los paneles electrostáticos, aparte del zócalo necesario. El ESL 2812X tiene una altura de 107 cm; el ESL 2912X mide 40 cm más alto. El primero incorpora cuatro paneles electrostáticos, mientras que el segundo incluye seis.

Escucha en Quads

No, no sonido cuadrofónico (te veo y me gusta que tu cerebro haya ido allí), todavía estamos hablando de los excepcionales altavoces estéreo de Quad. He tenido la suerte de escucharlos una vez, en 2019. Fue una escucha breve, pero la claridad y la aparente falta de distorsión fueron, al menos para mi oído, excepcionales. ¿Algunos de los mejores altavoces estéreo que he escuchado? Sin dudas.

Desde el ESL 63 de 1981, Quad nos dice que los paneles electrostáticos que manejan las frecuencias de audio más altas han sido "configurados de manera única con un diseño de electrodo de 'anillo concéntrico'". Lo que eso significa es que, en lugar de permitir que todas las secciones del diafragma se muevan uniformemente, los altavoces están diseñados con el objetivo de hacer que la señal de audio parezca emanar de un punto singular en el espacio.

La ESL Generation X también ha tardado seis largos años en desarrollarse, a partir de 2019. Utilizando técnicas como la metrología avanzada de precisión láser, Quad parece haber mejorado sistemáticamente sus procesos de pulverización, grabado, tensado y ensamblaje aquí.

Olvídese también de las molduras de madera tradicionales; Estos altavoces adoptan un enfoque minimalista elegante de todo negro, aparte de un adorno sutil. Es una nueva función de iluminación LED Halo, que se puede atenuar o apagar, para iluminar los altavoces desde abajo, dando la impresión de que están flotando sobre el piso (no muy diferente del Bowers & Wilkins Zeppelin Pro, si soy honesto).

¿Precios? Vamos. El Quad ESL 2812X y el ESL 2912X están disponibles a partir de mediados de agosto, con PVP de £ 10,999 y £ 12,999 por par, respectivamente. Eso haría que el par de altavoces más pequeños costara alrededor de $ 14,779 o AU $ 22,619 antes de cualquier deber asociado y, por supuesto, envío, más o menos.

Como probablemente puedas ver, soy un gran fan. Mejor empezar a ahorrar entonces...