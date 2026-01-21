Sony presenta los nuevos LinkBuds Clip: escucha tu música sin desconectarte del mundo

¿En busca de unos nuevos audífonos? Sony lo sabe y por ello anunció los nuevos LinkBuds Clip, los cuales permiten disfrutar tu música y el mundo real sin perderse ningún detalle de ambos.

Los LinkBuds Clip ofrecen audio una experiencia auditiva natural que te mantiene al tanto de lo que ocurre a tu alrededor, perfectos para escuchar el tránsito, las conversaciones y los anuncios sin quitártelos. Su diseño tipo "Always-on" evita la presión en el canal auditivo, reduciendo el cansancio. Gracias a su ajuste seguro y la calidad de sonido de Sony, son ideales para un uso confortable y prolongado durante todo el día.

Diseño de oído abierto

Estos audífonos hacen posible disfrutar de una experiencia auditiva sin interrupciones, ya sea en tu trabajo, de viaje o simplemente pasando el día. Presentan un diseño en forma de "C" que no bloquea el canal auditivo, de modo que se adaptan fácilmente a una amplia variedad de orejas. La estructura principal y la banda superior ofrecen amplias opciones de ajuste y excelente estabilidad. También incluyen almohadillas que te permiten modificar el calce según tus preferencias cambiando la posición de la banda.

Los LinkBuds Clip cuentan con tres modos auditivos, y puedes cambiar entre uno y otro con solo tocarlos. El modo Standard ofrece una impresionante calidad de sonido con voces claras y mucho detalle. El modo Voice Boost amplifica las voces para disfrutar de contenido como podcasts o videos. En espacios más silenciosos puedes cambiar al modo Sound Leakage Reduction y disfrutar de tu contenido sin pensar en estar molestando a nadie.

Reconocida calidad de sonido y llamadas de Sony

Los Linkbuds Clip ofrecen impresionante calidad de sonido con la tecnología DSEE, 360 Reality Audio para una experiencia de audio inmersiva y personalizada, y efecto de música de fondo. Además, el ecualizador de 10 bandas, que se puede personalizar en la app Sony | Sound Connect.

Vienen equipados con procesamiento avanzado de señales de voz y tecnología de captación de voz de alta precisión. Utilizan un sensor de conducción ósea para captar tu voz de manera precisa y un sistema de reducción de ruido basado en IA para eliminar el ruido de fondo, los LinkBuds Clip mantienen tu voz clara y natural, incluso en ambientes ruidosos.

Hermoso y cómodo diseño

Son livianos y excepcionalmente cómodos, de modo que puedes usarlos todo el día sin siquiera notar que los llevas puestos. Las almohadillas ofrecen un calce más ajustado y seguro para que los audífonos no se salgan, ni siquiera al practicar deportes al aire libre, como correr.

El diseño está inspirado en los aretes, disponibles en colores violeta, beige, verde y negro, ideales para combinar fácilmente con tu estilo, además se puede personalizar con fundas opcionales.

Funciones útiles

Duración de batería de hasta 37 horas, con función de carga rápida que brinda una hora de uso con solo tres minutos de carga, para que sigas escuchando lo que quieras sin interrupciones. Los auriculares LinkBuds Clip también cuentan con la calificación de resistencia al agua IPX4, por lo que puedes usarlos sin preocuparte por la transpiración o la lluvia. Además, tienen conexión multipunto que permite cambiar fácilmente entre distintos dispositivos, y configuración personalizable mediante la app Sony | Sound Connect.

Con el medio ambiente en mente

Los productos de Sony están diseñados no solo para brindar alta calidad de sonido, sino también para respetar el medio ambiente. El embalaje de los LinkBuds Clip está fabricado completamente sin plástico, lo que destaca la dedicación de Sony a minimizar el impacto ambiental de sus prácticas y productos; aproximadamente el 20% del total de plástico utilizado proviene de material reciclado.