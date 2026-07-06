Sonos lleva su experiencia de audio al nuevo Škoda Peaq

¿Recuerdas el acuerdo entre Sonos y Škoda? De ser así, te tenemos noticias, pues la compañía actuará como aliado en el rubro de audio para el nuevo vehículo eléctrico de la marca, el Škoda Peaq. Pero no te preocupes, a continuación todos los detalles.

Como parte de esta colaboración, Sonos ha diseñado desde cero la experiencia auditiva en el interior del habitáculo, definiendo la forma en que se disfruta la música, la voz y el entretenimiento en todo el vehículo.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Disponible como parte del Paquete Relax opcional, la experiencia de sonido fue diseñada específicamente para el Peaq, ajustada a la medida para llevar al interior del coche la profundidad y la claridad que caracterizan a Sonos. Cada componente se diseñó especialmente, con un sonido modelado para reflejar la intención de los artistas y sus creaciones musicales. El resultado son graves profundos y controlados, un escenario sonoro enfocado hacia el frente que lo sumerge en la música, y un sonido rico y equilibrado en todos los asientos, todo ello unido por un audio espacial que hace que el habitáculo se sienta como un espacio creado para escuchar.

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Esta noticia del mundo de la automoción es una buena excusa para mirar atrás y recordar que no es, ni mucho menos, la primera vez que Sonos sorprende con una alianza inesperada.

A lo largo de su historia, la compañía ha trabajado con fabricantes de coches, sellos discográficos, firmas de moda y estudios de diseño. Y cada una de esas colaboraciones cuenta algo sobre la marca. Este es un repaso de las más singulares.

No es la primera vez que Sonos se sube a un coche

La aventura de Sonos sobre ruedas no empezó con Škoda. Ya en 2021, la compañía dio su primer salto a la automoción de la mano de Audi, con un sistema de sonido premium para el modelo eléctrico Audi Q4 e-tron. Fue su estreno en el sector y la colaboración se ha ido ampliando posteriormente a más modelos de la marca alemana. Una alianza que sigue vigente y confirma una idea muy presente en la filosofía de Sonos: el coche es una habitación más en la que merece la pena escuchar bien.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

La primera edición limitada fue un homenaje al jazz

La primera vez que Sonos se atrevió con una edición especial fue en 2015, y lo hizo a lo grande: un altavoz PLAY:1 creado junto al legendario sello de jazz Blue Note Records para celebrar su 75º aniversario. No fue un simple cambio de color. Cada unidad se pintaba con una gama de tonos azules con acabados artesanales, como una improvisación de jazz con variaciones sobre un mismo tema: piezas parecidas, pero todas únicas. El embalaje rendía homenaje a Reid Miles, el director de arte que en los años 50 y 60 definió el icónico estilo de las portadas de los vinilos de Blue Note.

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Y, para redondear, el músico y productor Don Was, entonces al frente del sello, curó una selección musical del catálogo del 75º aniversario, disponible en la estación en línea Blue Note Artist Selects. Se fabricaron alrededor de 4.100 unidades en todo el mundo. Una primera colaboración tan cuidada que marcó el listón para todo lo que vendría después.

(Image credit: Sonos)

Los Beastie Boys, en un altavoz de coleccionista

En 2018, Sonos rindió tributo a una de las bandas más influyentes de Nueva York con un altavoz PLAY:5 de edición limitada dedicado a los Beastie Boys. El diseño estuvo a cargo del artista Barry McGee, quien creó una tipografía nueva para el grupo y la plasmó en un llamativo grafismo rojo sobre la rejilla blanca del altavoz. La edición acompañó el lanzamiento del libro de la banda y su gira de presentación, y parte de los fondos recaudados se destinó a causas benéficas.

Un dato curioso para los amantes de la música: la primera canción que sonó en la historia de un equipo Sonos fue, precisamente, "No Sleep till Brooklyn" de los Beastie Boys.