Sennheiser se lanza con todo contra los audífonos tipo cuff, pero quizá esté intentando arreglar algo que ya dejó de ser un problema

Sennheiser presenta los audífonos Accentum Clip

Son los primeros audífonos abiertos "de verdad" de la marca

Se ha puesto especial énfasis en la calidad de audio… algo que ya han logrado sus competidores

Todo el mundo —y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo— parece tener en la mira nuestra lista de los mejores audífonos abiertos. Y ahora, por fin, el peso pesado del audio Sennheiser se ha sumado a la moda de los modelos tipo clip.

El producto en cuestión son los nuevos Sennheiser Accentum Clip, lanzados como parte de la línea Accentum, más asequible de la marca. Lo creas o no, estos son los primeros audífonos verdaderamente abiertos de Sennheiser, sin contar los Accentum Open, que eran unos audífonos inalámbricos similares a los AirPods pero sin puntas de silicona (es decir, un diseño de ajuste abierto, pero no realmente abierto).

Los audífonos tipo clip están diseñados para sujetarse alrededor de la parte inferior de la oreja —sí, como un arete tipo cuff— manteniendo el controlador cerca del canal auditivo, pero sin introducirse en él ni bloquear los sonidos del entorno. Son ideales para andar en bicicleta en calles transitadas o salir a correr en zonas concurridas, ya que permiten mantenerse atento a lo que sucede alrededor. ¿El primer gran exponente de este formato? Los excelentes Bose Ultra Open Earbuds, lanzados en febrero de 2024.

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Naturalmente, si puedes escuchar el tráfico y el bullicio de la ciudad, la calidad del sonido suele verse afectada. A eso se suma la falta de un sellado entre el canal auditivo y el controlador, por lo que históricamente personas como yo hemos criticado la claridad y el impacto de los graves que este tipo de diseño es capaz de ofrecer. Pero los tiempos han cambiado, la tecnología ha evolucionado y puedes confiar en que la compañía detrás de los HD 630 abordará este problema. En el anuncio de los Accentum Clip, la marca asegura que está corrigiendo los "compromisos sonoros" propios del formato abierto.

Sin duda, este es un problema con el que me he encontrado en el pasado con modelos deportivos de gancho y con opciones de conducción ósea, pero he descubierto que los modelos tipo clip ofrecen de manera consistente un sonido sólido, gracias a que los controladores se encuentran mucho más cerca del canal auditivo. Productos como los Shokz OpenDots One y los Soundpeats Clip1 me impresionaron anteriormente, por lo que no puedo evitar sentir que Sennheiser está tratando de resolver un problema que, en realidad, ya había sido solucionado hace bastante tiempo.

Destaca los aspectos positivos

Sennheiser ha equipado los Accentum Clip con drivers de 12 mm, un tamaño considerable para este tipo de audífonos. Esto se combina con su propio ajuste de audio y la función Dynamic EQ, que, según la marca, adapta la ecualización en función del volumen para garantizar un sonido natural y evitar la distorsión, sin importar a qué volumen estés escuchando.

Gracias a la compatibilidad con Bluetooth 6.0, los audífonos admiten LDAC, además de AAC y SBC, y la aplicación de la marca ofrece un ecualizador de 5 bandas, así como preajustes.

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En cuanto a las características prácticas, los audífonos pesan 6.8 g y ofrecen 9 horas de reproducción con una sola carga. El pequeño estuche de transporte aumenta esa autonomía a 36 horas.

Malas noticias para algunos compradores potenciales: los Accentum Clip no se venderán en EE. UU., al menos cuando salgan a la venta el 23 de julio. Puedes comprarlos en otros lugares por 149 libras esterlinas / 289 dólares australianos (unos 120 dólares), pero al momento de escribir este artículo no está claro si alguna vez se venderán en Estados Unidos o no.

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