Es hora de que vuelva el iPod Shuffle, en formato inalámbrico

Este año se cumple el 20.º aniversario del lanzamiento del iPod Shuffle y el octavo desde que fue descontinuado. El iPhone lo hizo parecer bastante innecesario, y honestamente no había pensado en él en años… pero al hablar recientemente con personas del mundo tecnológico sobre algunas tendencias, volvió a mi mente e incluso me entusiasmó la idea de lo que podría ser una nueva versión.

Primero que nada: los reproductores de música dedicados están viviendo un gran momento. Marcas veteranas como Sony y Astell & Kern, que siguen entre los mejores reproductores MP3, ahora se ven acompañadas por marcas chinas como Fiio, HiBy y Shanling, que están revolucionando el mercado al ofrecer especificaciones de nivel audiófilo a precios más accesibles.

Segundo, y algo relacionado con lo anterior: muchas personas buscan desconectarse de sus teléfonos. La adicción al móvil es muy real, sobre todo cuando la gente busca desesperadamente que las redes sociales les den noticias positivas que nunca llegan. La mejor forma de evitar el “doomscrolling” (desplazarse sin parar por malas noticias) es no tener nada que desplazar. Pero eso no significa que quieras renunciar a tu música; de hecho, escuchar de forma dedicada puede ser justo la ayuda para tu salud mental que necesitas.

A principios de este año, me fui de vacaciones y guardé mi teléfono en la caja fuerte del hotel todo el día, todos los días, y fue una maravilla. Solo lo revisaba unas cuantas veces al día por si había mensajes importantes, y luego lo volvía a guardar.

Aun así, seguía escuchando música mientras me relajaba, pero había sincronizado algunas listas de reproducción con mi Apple Watch, y simplemente las reproducía en mis AirPods directamente desde el reloj.

También dejo mi teléfono en el casillero del gimnasio, y parece que soy de los pocos que lo hacen, pero creo que eso me ayuda mucho tanto a nivel mental como en la intensidad de mi entrenamiento. Por supuesto, hay quienes prefieren dejar el teléfono en casa cuando salen a correr, y esa también es una gran opción.

Este fue el último iPod Shuffle. Deshazte de los audífonos antiguos, ¿no crees que este diseño volverá a estar de moda? (Image credit: Apple)

Y ese sistema es básicamente mi concepto para un nuevo iPhone Shuffle. Podría ser un pequeño dispositivo sin pantalla con una conectividad similar a la del Apple Watch y, al igual que el reloj, podría sincronizar automáticamente ciertas listas de reproducción con su almacenamiento interno, o se podría acceder a un menú que permitiera elegir la música que se desea sincronizar.

Los AirPods se conectarían automáticamente al iniciarse la reproducción de música, utilizando el mismo sistema de cambio automático de Apple ID que ya tienen para pasar sin problemas del teléfono al reloj.

En particular, las funciones de seguimiento de la frecuencia cardíaca y el ejercicio de los AirPods Pro 3 serían una excelente combinación con él: lleva tu pequeño iPod Shuffle en el bolsillo o sujeto con un clip, con tus AirPods alimentándolo con datos de ejercicio, y tendrás un buen seguimiento de tu estado físico para principiantes sin necesidad de un teléfono o un reloj inteligente.

Creo que este dispositivo también debería tener una conexión para audífonos con cable, naturalmente. Lo mejor sería una conexión de 3,5 mm, por supuesto, pero tal vez podría llegar a un acuerdo con Apple en cuanto a un puerto USB-C. Los controles físicos son imprescindibles si también tiene una conexión con cable.

También sería un ejercicio de diseño divertido ver cómo Apple aborda hoy en día un reproductor de música móvil moderno. El iPod solía ser un verdadero campo de juego para diferentes formas, acabados y colores, y este también podría serlo.

Por encima de todo, creo que sería un éxito porque a la gente le encantaría ver volver el nombre iPod: estamos en una época en la que las secuelas y los revivals de aquella época dominan la cultura popular, así que ¿por qué no uno más?

Aunque estoy proponiendo un dispositivo sin pantalla, obviamente podría tener una pequeña pantalla, como el iPod Nano de sexta generación que vemos aquí; al fin y al cabo, ya estoy imitando otras tecnologías en el Apple Watch.

La gente quiere que la música vuelva a ser emocionante

El mundo de los entusiastas de la música portátil ha recibido un gran impulso con la llegada de nuevos dispositivos y la amplia disponibilidad de streaming en audio de alta resolución (¡incluido por fin Spotify Lossless!).

Cada vez más personas están dejando de escuchar música en su teléfono para hacerlo en reproductores dedicados con los mejores audífonos o auriculares con cable, ya que esto mejora significativamente la calidad del sonido en comparación con escuchar desde el teléfono con audífonos Bluetooth económicos.

Mi teoría sobre por qué el resurgimiento del vinilo ha durado tanto tiempo, y una gran razón por la que los reproductores dedicados están generando tanto interés, es que los servicios de streaming han vuelto la música aburrida. O, al menos, han hecho que ya no se sienta tan emocionante. Después de todo, cuando tienes todo al alcance en cualquier momento, es natural que cada canción individual pierda parte de su valor especial, ¿no es así?

Pero la gente quiere que la música se sienta especial. Y están buscando formas de hacerla emocionante de nuevo, ya sea buscando discos raros en tiendas de vinilos o escuchando álbumes en calidad audiófila por primera vez usando un reproductor diseñado específicamente para ello.

Es poco probable que un nuevo iPod Shuffle satisfaga ese lado audiófilo (la transferencia y almacenamiento de archivos sin pérdida probablemente sea demasiado complicado para un dispositivo así, aunque me encantaría verlo), pero Apple podría divertirse mucho con la forma de descubrir y sincronizar música.

Sí, deberías poder sincronizar manualmente cualquier lista de reproducción que quieras, pero tal vez también podría ofrecerte listas de reproducción “sorpresa”, como sincronizar automáticamente tu estación “Discover” de Apple Music para escuchar música nueva sin distracciones… pero sin saber exactamente qué se está sincronizando. Tendrías que escuchar para descubrirlo. Incluso me encantaría una función que desactive la opción de saltar canciones, solo para obligarte a disfrutar el momento.

Y creo que también disfrutaría una función que ofreciera listas de reproducción para diferentes entrenamientos creadas por los entrenadores de Apple Fitness+ —nuevamente con la lista de canciones oculta—, para que simplemente empieces a ejercitarte y veas con qué te sorprende, como si fuera una clase real.

Esto incluso podría ser una excelente forma de usar Apple Intelligence: podrías pedirle que cree una lista basada en ciertos estados de ánimo o características, sincronizada directamente con el Shuffle… y, otra vez, lo divertido sería no saber lo que vas a escuchar.

Dudo que el regreso del iPod Shuffle esté realmente en los planes de Apple, pero me llamó la atención que la compañía ya tiene toda la tecnología necesaria para crear una versión moderna, y recientemente hablé con varias personas que recordaban con cariño el uso tanto del iPod Shuffle como del Nano.

Ahora no puedo sacar la idea de mi cabeza, especialmente con la posibilidad de que el dispositivo elimine parte del control del usuario. Soy terrible para saltar canciones en mis listas o estaciones, y tal vez necesito algo que me obligue a ir más despacio y a desconectarme aún más de mi teléfono.