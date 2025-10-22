Olvídate de los altavoces inalámbricos tradicionales: los nuevos altavoces de estantería de Kef son perfectos para la era digital

Lanzamiento de los altavoces Kef Coda W por 999 dólares

Altavoces activos de 200 W con controladores Uni-Q

aptX Lossless y etapa de fono integrada

KEF ha recuperado sus icónicos altavoces/bocinas de estantería Coda con un toque claramente digital: los altavoces autoamplificados cuentan con Bluetooth 5.4 con aptX Lossless, lo que le permite transmitir audio de CD con la máxima calidad.

Si prefiere que sus fuentes de audio sean más físicas, el Coda W también cuenta con HDMI ARC, USB-C y entradas ópticas para el mundo digital. Y para los amantes de lo analógico, hay RCA y una etapa de fono integrada para uno de los mejores tocadiscos.

Los bocinas/altavoces KEF Coda originales contribuyeron a consolidar la reputación de la empresa como innovadora en el campo del audio, y los nuevos Coda W prometen combinar la «precisión de audio característica de la empresa con una usabilidad intuitiva y bien pensada».

Bocinas KEF Coda W: características principales y precios

Las bocinas/altavoces entregan un potencia combinada de 200 W, con cada parlante beneficiándose de amplificadores dedicados para el tweeter y para el woofer. Eso es bastante potencia para un par de parlantes de estantería.

El driver principal es un gran Uni-Q de 5.25 pulgadas, 12.ª generación, que ubica el tweeter en el centro acústico del woofer, proporcionando una dispersión uniforme en toda la habitación, y está gestionado por el procesamiento digital de señal Music Integrity Engine de KEF.

Con Bluetooth 5.4 y aptX Adaptive, el Coda W admite streaming inalámbrico con calidad de CD completa (16-bit/44.1 kHz), aunque obtendrás resolución más alta si utilizas la entrada USB-C.

El Coda W también cuenta con una salida dedicada para subwoofer, ideal para habitaciones grandes o configuraciones de home theater donde se quiera más impacto en bajos. Esto es compatible con el kit adaptador inalámbrico KW1 de KEF, para una conexión sin cables.

En cuanto a cables, los Coda W incluyen un cable interparlante de 3 metros, y existe una versión de 8 metros como accesorio opcional. También se pueden combinar con los soportes de piso SQ1 de KEF.

Estéticamente, son muy atractivos y están disponibles en cinco colores: Vintage Burgundy, Nickel Grey, Moss Green, Midnight Blue y Dark Titanium.

En resumen, son una opción muy tentadora para los audiophiles que buscan una alternativa moderna y premium dentro de los mejores parlantes estéreo. Los parlantes KEF Coda W están disponibles por $999 (aprox. £750 / AU$1,500).

