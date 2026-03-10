Sonos lanza una nueva bocina Play y una Era 100 más económica: descubre por qué el nuevo modelo es “la bocina perfecta”

Sonos lanza dos nuevos altavoces: Sonos Play y Sonos Era 100 SL

Sonos Play es una nueva bocina portátil que cuesta 299 $ / 299 £ / 499 AU$ / $5,699 pesos mexicanos.

El director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad, nos cuenta que está diseñado como una "puerta de entrada" al sistema Sonos, al igual que lo fue el altavoz Play:1 hace 13 años.

¿Recuerdas cuándo fue el último lanzamiento de bocinas/ altavoces de música de Sonos? Tal vez te cueste un poco, pues fue en el lejano mayo de 2024, afortunadamente, eso terminó y la compañía sorprende con dos nuevos lanzamientos: la Sonos Era 100 SL y un nuevo altavoz portátil que se sitúa entre Sonos Roam 2 y Sonos Move dentro del catálogo de la compañía. Se llama Sonos Play, y el CEO de Sonos, Tom Conrad, me comentó que con el Play “no estamos lanzando un nuevo altavoz, sino que realmente estamos abriendo una nueva puerta de entrada al sistema”.

El nombre del nuevo Sonos Play es “un guiño intencional” al Play:1 como el altavoz introductorio original de Sonos, explica Conrad, ya que la idea aquí es crear un altavoz que combine lo mejor de todos los mundos. “Es un altavoz con un sonido fenomenal y tiene muchísima utilidad en comparación con cualquier cosa que hayamos hecho antes”, promete.

El Sonos Play cuenta con una configuración de audio inteligente para su tamaño compacto: incluye dos tweeters inclinados para ofrecer un poco de separación estéreo, junto con un *mid-woofer* para las frecuencias medias y los graves. Este es el mismo enfoque utilizado en el Sonos Era 100, pero como los drivers deben ser más pequeños que en ese modelo, el Play también incorpora dos radiadores de graves opuestos para mejorar la potencia en las frecuencias bajas sin añadir vibraciones. “Está perfectamente situado entre las características de audio del Sonos Roam y el Sonos Move”, dice Conrad.

El artículo continúa a continuación

La idea es que pueda ofrecer suficiente potencia y calidad de sonido para llenar cualquier habitación en casa, ya sea por sí solo o en un par estéreo, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente compacto como para llevarlo contigo. El Move 2, por ejemplo, resulta un poco pesado para transportarlo a cualquier parte, aunque técnicamente sea portátil, como mencioné en mi reseña del Sonos Move 2.

El Sonos Play es compatible con Wi-Fi y Bluetooth, y promete hasta 24 horas de batería con una sola carga, algo impresionante incluso frente a los mejores altavoces portátiles. También incluye un puerto USB-C que puede utilizarse como entrada de línea mediante un adaptador (por ejemplo, para conectar un tocadiscos o una fuente similar). Sonos realmente quiere que este altavoz pueda hacer prácticamente todo lo que hacen sus otros modelos.

El Sonos Play cuenta con certificación IP67, lo que significa que es bastante resistente al polvo y puede sumergirse completamente en agua durante un corto periodo sin problemas. Pesa 1.3 kg y mide 113 × 192 × 77 mm, por lo que es lo suficientemente compacto para transportarlo con facilidad, aunque no precisamente para guardarlo en un bolsillo. En la parte trasera incluye un pequeño gancho para llevarlo o colgarlo.

Por supuesto, funciona como parte del ecosistema de Sonos a través de Wi-Fi (y es compatible con Apple AirPlay 2), además de incluir una base de carga. Pero también amplía el sistema Sonos de una nueva forma: soporte para múltiples altavoces mediante Bluetooth. Puedes conectar tu teléfono al Sonos Play vía Bluetooth y este puede retransmitir el sonido a hasta otros tres altavoces Play o Move 2, sin importar dónde estés. No es tan amplio como el sistema Bluetooth Auracast disponible en algunos altavoces, pero esa tecnología no está presente en todos los teléfonos, así que aun así representa una mejora interesante.

El Sonos Play se lanzará el 31 de marzo de 2026 con un precio de $299 / £299 / AU$499 / $5,699 pesos mexicanos, por lo que definitivamente no es un altavoz económico para añadir a cada habitación, pero pronto descubriremos si vale la pena o no, así que mantente alerta de nuestra reseña.

La Era 100 SL parece una excelente compra, sobre todo si tienes un presupuesto limitado

Era 100 SL ofrece una forma más sencilla y accesible de entrar al ecosistema de Sonos. Con un diseño sin micrófono y un conjunto de funciones optimizadas, ofrece un sonido sólido y envolvente desde el primer día y se integra sin problemas al sistema Sonos con el tiempo, ya sea en una nueva habitación, en configuración estéreo o como parte de una experiencia de cine en casa.

"Creemos que la primer bocina que llevas a casa debe sonar completa por sí sola, y mejorar aún más a medida que crece tu sistema Sonos", afirma Chris Kallai, Vicepresidente de Creación de Productos de Sonos. "Sonos Play y Era 100 SL ofrecen dos vías distintas de configurar una experiencia auditiva que se adapta a la vida real de las personas, al tiempo que facilitan sumar nuevos espacios, momentos y posibilidades con el transcurso del tiempo".

Con un precio de lanzamiento de 189 $ / 169 £ / 289 AU$ / $3,599 pesos mexicanos(disponible el 26 de marzo), es el altavoz Sonos más barato que se puede comprar en el Reino Unido y Australia, aunque en Estados Unidos cuesta 10$ más que el Sonos Roam 2.