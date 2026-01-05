Earfun presenta una versión mejorada de unos audífonos con cancelación de ruido a un precio económico

Earfun presenta los nuevos Clip 2 con LDAC por 79 dólares

Wave Pro X con Auracast, ANC y audio de alta resolución por 129 dólares

Traducción con IA disponible de forma gratuita en Air Pro 4+

Los ingenieros de Earfun han estado muy ocupados. Acaban de actualizar los audífonos Air Pro 4+, han diseñado unos nuevos audífonos con clip para las orejas y también han creado unos nuevos audífonos supraaurales.

Cuando probamos los audífonos Earfun Air Pro 4+, nos gustaron mucho, y ahora están ganando nuevas capacidades en forma de traducción de idiomas con tecnología de inteligencia artificial. Se trata de una actualización gratuita y no hay cuotas de uso continuadas.

Los Air Pro 4+ salieron al mercado en septiembre con un precio de venta al público de 99,99 $ / 89,99 £ (alrededor de 280 $ australianos), por lo que, aunque se encuentran entre los modelos más caros de la marca, siguen siendo muy asequibles. Además, hay una nueva versión en blanco que se suma al modelo negro ya existente.

La nueva actualización de IA estará disponible a partir del 6 de enero de 2026.

(Image credit: Earfun)

Los audífonos "Clip" de Earfun son económicos y divertidos

Earfun también ha anunciado un nuevo par de audífonos con clip muy asequibles, los Earfun Clip 2, con un precio de 79,99 dólares (unos 60 libras esterlinas/120 dólares australianos). Earfun los denomina «los primeros audífonos con clip cómodos y de alta resolución del mundo con traducción por IA por menos de 80 dólares», y estarán disponibles para su compra a partir de marzo de 2026.

Las especificaciones son muy impresionantes para su precio: la mencionada traducción con IA, además de controladores dinámicos de 12 mm, un diseño de oído abierto «sin peso», hasta 40 horas de reproducción y certificación de audio de alta resolución con LDAC. Esperamos que el precio de los mejores audífonos abiertos baje considerablemente en 2026, y estos parecen ser un buen comienzo.

Hay un segundo modelo en camino: los Earfun Wave Pro X. Se trata del sucesor de los excelentes audífonos Earfun Wave Pro de 2024, que nos gustaron mucho y que mantuvimos como nuestra opción económica favorita entre los mejores audífonos con cancelación de ruido durante un tiempo, hasta que los 1More Sonoflow Pro HQ51 los destronaron.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La ventaja aquí es que los Wave Pro X son los primeros audífonos Qualcomm ANC con doble controlador y Auracast, y cuentan con un diseño de controlador de doble diafragma, ANC adaptativo de 8 micrófonos, Bluetooth 6 con Google Fast Pair, aptX Lossless y LDAC, y hasta 100 horas de duración de la batería. Estos audífonos se anunciaron previamente en septiembre con una fecha de lanzamiento prevista para enero, pero parece que la ingeniería de ese sistema ANC de 8 micrófonos resultó ser un poco más laboriosa de lo previsto.

Los Wave Pro X costarán 129,99 dólares (unos 97 libras esterlinas/196 dólares australianos) y estarán disponibles en junio de 2026.

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página de noticias sobre la CES 2026 para conocer las últimas novedades y nuestras opiniones prácticas sobre todo tipo de productos, desde televisores 8K y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial.

¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para estar al tanto de las últimas novedades de la CES!