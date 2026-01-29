Con los nuevos y económicos audífonos y audífonos USB-C de Sennheiser, ya no hay excusa para no disfrutar del magnífico audio de alta resolución en cualquier lugar

Actualizaciones USB-C para los populares audífonos y audífonos intraaurales de Sennheiser

Amplia compatibilidad y audio de hasta 24 bits/96 kHz

Desde 34,99 £ / 39,95 $ / 39,90 € (aproximadamente 69 AU$)

Sennheiser ha actualizado sus populares audífonos CX 80S y HD 400S con conexiones USB-C que ofrecen audio de alta resolución de 24 bits/96 kHz directamente a tus oídos, sin tecnología inalámbrica con pérdida de calidad.

Los nuevos modelos, denominados CX 80U y HD 400U, funcionan con una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, consolas de juegos portátiles, tabletas y computadoras, y están claramente dirigidos a clientes preocupados por el costo.

El USB-C es una mejora muy bienvenida en estos populares modelos, y necesaria: los modelos existentes requieren conectores de auriculares de 3,5 mm, que son cada vez menos habituales, especialmente en los dispositivos portátiles (para gran disgusto de muchas personas).

Los HD 400U cerrados prometen unos graves potentes y el sonido característico de Sennheiser. (Image credit: Sennheiser)

Nuevo jefe, igual que el anterior

Aparte de la mejora en la alta resolución, las especificaciones son prácticamente las mismas que antes. Ambos modelos son compatibles con iOS, Android, ChromeOS, macOS, Windows, SteamOS y más, y ambos cuentan con un micrófono para llamadas.

Los HD 400U son audífonos cerrados con aislamiento pasivo del ruido y prometen ofrecer los mismos graves ricos que el modelo anterior. Vienen con un cable desmontable y una bolsa de almacenamiento, como muchos de los mejores audífonos con cable.

Si prefieres los audífonos intraaurales, los CX 80U vienen con tres tamaños de almohadillas y prometen una experiencia de audio «equilibrada pero potente» para competir con los mejores audífonos con cable.

Como antes, los audífonos y los auriculares tienen un precio competitivo para los compradores con un presupuesto limitado: los auriculares CX 80U tienen un precio recomendado de 39,95 dólares/34,99 libras esterlinas (unos 69 dólares australianos) y los audífonos HD 400U cuestan 99,95 dólares/69,99 libras esterlinas (unos 138 dólares australianos). Ambos modelos ya están disponibles.

