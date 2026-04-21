"Hace que los WH-1000XM6 parezcan baratos": Sony acaba de filtrar sus auriculares de élite "Collexion", que saldrán muy pronto

Se han vuelto a filtrar los Sony 1000X "The Collexion" (vistos por primera vez el año pasado)

Ahora se dice que serán un lanzamiento conmemorativo del décimo aniversario de los audífonos Sony

… y podrían ser carísimos

Ha pasado casi una década desde que Sony se lanzó al mercado de los audífonos con cancelación de ruido, con el modelo MDR 1000X en 2016. Los audífonos de la marca no dejan de sorprendernos; de hecho, el WH-1000XM6 encabeza actualmente nuestra lista de los mejores audífonos, pero parece que hay más en camino.

Como ha señalado The Walkman Blog, varios de los sitios web de Sony en Australia y Nueva Zelanda han publicado páginas de listado para algo llamado 1000X The Collexion. De hecho, ya habíamos oído este nombre antes, registrado en junio de 2025, pero no estaba claro a qué se refería.

Aún no hay imágenes, lo que sugiere que la página no estaba destinada a publicarse, pero se muestran algunos eslóganes: «Domina el arte de escuchar», por ejemplo.

El artículo continúa a continuación.

Dado que la página aparece en la sección de audífonos del sitio web de Sony, parece obvio que se trata de audífonos supraaurales. Sin embargo, por si hubiera alguna duda, hay un texto alternativo para una imagen (la sección de entrada para una imagen publicada, que describe lo que se muestra), que describe literalmente «audífonos blancos 1000X The Collexion».

Auriculares de gama alta

En algunos rincones de Internet, el nombre «Collexion» lleva un tiempo dando vueltas (para disgusto de los defensores del buen gusto: ¿de verdad seguimos poniendo una «x» en los nombres de los gadgets en un vano intento de que suenen geniales? ¿Aún estamos en los años 2000? ¿Es esto una película de Vin Diesel?).

Recientemente, Deallabs publicó mucha información sobre estos audífonos. No está claro de dónde proviene la información, así que tómenla con pinzas.

Según el sitio, estos audífonos saldrán al mercado el 19 de mayo, así que podríamos verlos pronto. Se dice que son audífonos de gama súper alta que costarán 629 € (unos 740 $, 550 £, 1030 AU$), superando con creces el precio de venta de 449 $ / 399 £ / 699 AU$ de los WH-1000XM6.

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Basándonos en esta información, estos podrían ser audífonos de gama alta que harían que los WH-1000XM6 parezcan baratos... pero probablemente saldrán en una edición limitada, para justificar su precio.

Al menos no tendremos que esperar mucho, si la filtración resulta ser cierta. Esperamos poder informarles más sobre estos audífonos pronto; estén atentos a este espacio.

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