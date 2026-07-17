El sueño de unos AirPods con baterías extraíbles parece seguir estando fuera de nuestro alcance, y todo se debe a una nueva normativa de la UE

La Unión Europea está trabajando en normas sobre la reparabilidad de los dispositivos tecnológicos...

... salvo que algunos "aparatos que entran en contacto con el agua" ahora están exentos

Esto coloca a los "dispositivos que se usan en el cuerpo" en una zona muy gris…

…y sí, eso probablemente se refiere a los AirPods

Quienes, como yo, nos preocupamos (y luchamos) por los residuos electrónicos hemos estado observando con alegría la creación de las regulaciones de la UE, ya que algunas de ellas exigirán a los fabricantes de tecnología que incluyan baterías reemplazables o reparables en sus dispositivos. Pero ahora hay algunas excepciones clave a la regla.

Algunas aclaraciones importantes, que figuran en el sitio web de la Comisión Europea, atenúan el impacto positivo de la tecnología reemplazable y actualizable. Estas excepciones significan que los dispositivos portátiles, incluidos los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, no tienen que ser reparables —y me parece irónico que estos sean precisamente los tipos de dispositivos que uno tiende a desechar y reemplazar, en lugar de intentar repararlos.

La UE ha clasificado estos productos en su categoría de «aparatos húmedos», destinada a dispositivos que no pueden mantenerse reparables por razones de seguridad (es decir, porque están en contacto con el agua). Sin embargo, no se dio ninguna razón de por qué los dispositivos portátiles, especialmente aquellos no diseñados para uso en condiciones húmedas (según los índices de protección IP), ahora están exentos.

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Si bien el cambio en la normativa de la UE no menciona específicamente a los AirPods (ni a los audífonos en general), lo que la redacción implica esencialmente es que, según se informa, los audífonos inalámbricos, los relojes Apple y las gafas inteligentes también entran en esta categoría específica de dispositivos portátiles. Las gafas inteligentes, para dejarlo bien claro, realmente no están diseñadas para usarse en condiciones de humedad, pero quien las usa podría verse sorprendido por una tormenta de lluvia por accidente, por ejemplo.

Hay dos datos clave sobre la clasificación de los dispositivos pequeños exentos de cumplir con las normas de la UE sobre baterías, tal como se publicaron en las recientes directrices. El primero es que «los dispositivos portátiles son dispositivos electrónicos que se llevan puestos en el cuerpo y que, a menudo, cuentan con sensores y conectividad para recopilar y transmitir datos. Entre los ejemplos de dispositivos portátiles se incluyen los relojes inteligentes, los rastreadores de actividad física, las gafas inteligentes u otros dispositivos electrónicos integrados en la ropa y otros accesorios».

¿Y la segunda? Tiene que ver con los índices de protección IP contra la entrada de agua y polvo, y con si la incorporación de una batería reemplazable «compromete la seguridad». Se establece que si «existe evidencia en la documentación del producto, al ponerlo en el mercado, de que la posibilidad de que los usuarios finales reemplacen o retiren la batería comprometería la seguridad del usuario o del aparato», el producto podría quedar exento.

Así que es probable que tus AirPods 4 con ANC ya no tengan que incluir baterías reemplazables debido a la normativa de la UE, incluido el estuche mismo.

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Apple le planta cara a los residuos electrónicos

(Image credit: Future)

No es ningún secreto que los residuos electrónicos representan un problema enorme: según las Naciones Unidas, la cantidad de dispositivos electrónicos desechados que generamos está creciendo cinco veces más rápido que nuestra capacidad para reciclarlos.

Por esa razón, la Unión Europea impulsó recientemente nuevas normas para garantizar que los dispositivos tecnológicos puedan repararse. Unos audífonos que dejan de funcionar podrían necesitar únicamente una batería nueva; no debería ser necesario comprar un par completamente nuevo.

Los usuarios de Apple llevan años pidiendo baterías reemplazables en los dispositivos con iOS, especialmente en los AirPods, como ya argumentábamos en 2024. Los AirPods son los audífonos inalámbricos más vendidos del mundo (y por un margen enorme), por lo que inevitablemente muchos terminan en los vertederos cuando dejan de funcionar, a pesar del compromiso de Apple de reciclar todos los que se devuelven a sus tiendas. (Apple no ofrece un programa de intercambio con valor por los AirPods, pero entregarlos para reciclaje es totalmente gratuito).

Creo que es importante que toda la tecnología pueda repararse (basta ver el enfoque "Cradle to Cradle" de Bang & Olufsen, que desde hace años incluso recompra y reacondiciona sus propios productos para darles una segunda vida), pero esto es aún más importante cuando se trata de dispositivos tan comunes y utilizados.

La estrategia de Apple es, por supuesto, una forma válida de mantener sus credenciales ecológicas al deshacerse de unos audífonos que ya no sirven, pero no es la mejor opción. Lo ideal sería contar con baterías reemplazables, por pequeñas y complicadas que sean de cambiar. Y sí es posible hacerlo, porque Fairphone lleva un tiempo demostrándolo.

Como dice el principio que se enseña en las escuelas: reducir, reutilizar y reciclar, en ese orden. Reutilizar unos audífonos viejos reparándolos es mucho mejor para el medio ambiente que reciclarlos, por lo que resulta decepcionante que la Unión Europea esté concediendo excepciones con tanta facilidad.

Si tienes algún dispositivo averiado, ya sean audífonos, audífonos inalámbricos o cualquier otro equipo, la reparación siempre debería ser tu primera opción antes de desecharlo. Es más económica y rápida que comprar un dispositivo nuevo y, lo más importante, es una alternativa mucho mejor para el planeta. Y si finalmente necesitas adquirir un nuevo equipo, considera tiendas de productos reacondicionados, ya sean físicas o en línea, como Back Market, que se especializan en reparar y dar una segunda vida a dispositivos usados.

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