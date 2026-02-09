Una nueva filtración revela las especificaciones completas de los Sony WF-1000XM6, y estos audífonos inalámbricos parecen una mejora considerable

Tenemos más especificaciones filtradas sobre los Sony WF-1000XM6.

Estos audífonos saldrán a la venta el 12 de febrero.

Parece que se avecinan algunas mejoras notables.

Sony confirmó oficialmente que su "próxima generación de audífonos" saldrá al mercado este 12 de febrero, y es muy probable que se trate de los Sony WF-1000XM6. Sin embargo, antes de la presentación oficial, se ha filtrado en Internet una lista completa de sus especificaciones.

La lista de especificaciones es cortesía de Dealabs (a través de Notebookcheck), y parece que la actualización será bastante sustancial. Al parecer, lo más destacado será el procesador QN3e, tres veces más rápido que el del Sony WF-1000XM5.

Habrá ocho micrófonos adaptativos en ambos audífonos en lugar de seis, lo que debería significar una mejor cancelación del ruido y más claridad para cualquier llamada de voz y videollamada que realices con estos audífonos inalámbricos.

También hay más mejoras: el altavoz, el DAC y el amplificador se han renovado, lo que, en conjunto, debería suponer un avance bastante sustancial en cuanto a la experiencia de sonido que puedes esperar con estos audífonos en tus oídos.

Duración de la batería y diseño

Según la lista de especificaciones, podrás disfrutar de ocho horas de autonomía entre cargas, a las que se suman otras 16 horas gracias al estuche. En total, son 24 horas completas de escucha antes de tener que volver a buscar una fuente de alimentación.

Por supuesto, esta no es la primera filtración que hemos visto sobre los audífonos inalámbricos Sony WF-1000XM6. Se rumorea que el precio será de 329,99 dólares en Estados Unidos, lo que supone un aumento con respecto al precio de 299,99 dólares/259 libras esterlinas/499 dólares australianos de los audífonos Sony WF-1000XM5 cuando salieron al mercado en 2023.

Otras filtraciones sugieren que el lanzamiento es inminente y parece que también se actualizará el diseño: esperamos una forma rediseñada para mejorar la ventilación y la comodidad, con la incorporación de almohadillas aislantes.

Echa un vistazo a nuestra reseña de los Sony WF-1000XM5 y verás que nos impresionó mucho lo que ofrecen los actuales audífonos insignia, y en solo unos días podremos ver cuánto mejoran los audífonos de 2026.

