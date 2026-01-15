Sony promete que la próxima semana llegará una "nueva forma de escuchar", y creemos saber de qué se trata

Sabemos la fecha y la hora, ¿qué nos espera?

El 21 de enero tendrá lugar un evento de lanzamiento de Sony.

Los rumores apuntan a que veremos los audífonos LinkBuds Clip.

Continúa la espera para los audífonos Sony WF-1000XM6.

¿Ya viste el teaser que Sony acaba de lanzar? Parece que anuncia la presentación de un nuevo producto el próximo 21 de enero.

El eslogan promete «una nueva forma de escuchar», y creemos que eso significa que están por llegar nuevos audífonos inalámbricos.

El avance fue descubierto originalmente por The Walkman Blog, pero algunos datos adicionales añadidos por los informantes de Dealabs sugieren que en este evento de lanzamiento se presentarán los audífonos Sony LinkBuds Clip, y no los Sony WF-1000XM6.

En las últimas semanas han circulado muchos rumores sobre los Sony WF-1000XM6 y, teniendo en cuenta lo mucho que nos gustaron los Sony WF-1000XM5, también estamos deseando que salgan al mercado estos audífonos inalámbricos. Sin embargo, es más probable que se lancen en febrero.

En lugar de los Sony WF-1000XM6, tendremos los Sony LinkBuds Clip, según los que están al tanto. En el pasado hemos visto varios pares de audífonos de la serie LinkBuds, incluidos los Sony LinkBuds Open.

Especificaciones rumoreadas

Más información de Dealabs sugiere que los audífonos LinkBuds Clip tendrán el número de modelo WF-LC900 y serán similares a los Huawei FreeClip o los JBL Soundgear Clips que se acaban de presentar en el CES 2026.

Eso significa que tendrán algún tipo de gancho que se coloca detrás de la oreja para mantener los audífonos en su lugar durante largos periodos de tiempo, sin dejar de ser ligeros. Al mismo tiempo, el diseño de oído abierto permitirá el paso de los sonidos ambientales, al parecer.

Se dice que los audífonos vendrán con tres modos de escucha diferentes, además de compatibilidad con audio realista de 360 grados y personalización del sonido espacial. Según se informa, la duración de la batería es de nueve horas para los audífonos por sí solos, con 28 horas adicionales proporcionadas por el estuche.

Según Dealabs, tendrán la clasificación IPX4 de protección contra salpicaduras y sudor, y se prevé que estén disponibles en cuatro colores: negro, verde, morado y crema. El precio de lanzamiento mencionado en el artículo es de 229,99 dólares (unos 170 libras esterlinas / 345 dólares australianos).

Sea lo que sea lo que Sony presente el próximo miércoles, podrás leerlo aquí mismo, así que permanece atento.

