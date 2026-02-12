Sony presentó oficialmente los WF-1000XM6: aquí las 5 grandes mejoras que debes conocer

Los audífonos Sony WF-1000XM6 salen hoy a la venta (12 de febrero) por 329 dólares/249 libras esterlinas.

Prometen una mejor cancelación del ruido y calidad de audio.

El nuevo diseño es un 11% más delgado y cuenta con una antena más grande para una mejor conexión.

¡La espera terminó! Sony presentó oficialmente los nuevos WF-1000XM6, su última oferta de audífonos inalámbricos de gama alta con cancelación de ruido.

Los Sony WF-1000MX6 cuestan $6,599 pesos mexicanos mientras que los WH-1000XM6 en color rosa cuentan con un precio de preventa: $4,499 pesos mexicanos.

TechRadar ya ha pasado varias semanas probando los nuevos audífonos, y puedes leer nuestra reseña (contenido en inglés) detallada de los Sony WF-1000XM6 si quieres conocer directamente nuestra opinión, o puedes ver nuestra reseña en video a continuación.

O, si quieres conocer los aspectos más destacados que Sony ha cambiado en el nuevo modelo para competir con los mejores audífonos del mercado, ¡sigue leyendo!

1. Cancelación de ruido mejorada

Sony afirma que los nuevos audífonos ofrecerán una mejora del 25% en la reducción de ruido en comparación con los audífonos Sony WF-1000XM5, con mejoras particulares en los sonidos medios y agudos. Ahora hay ocho micrófonos en los audífonos para detectar sonidos, combinados con un nuevo procesador llamado HD Noise Canceling Processor QN3e, una variante del chip de los impresionantes audífonos supraaurales Sony WH-1000XM6.

Se ha mejorado la optimización en tiempo real de la cancelación activa de ruido, y Sony afirma que sus nuevas almohadillas también deberían crear un mejor sellado para aumentar el bloqueo del ruido.

(Image credit: Future)

2. Mejor calidad de audio

Sony ha desarrollado un nuevo e interesante controlador de altavoz para estos audífonos, con un diseño de doble material. El borde exterior es más suave, con el fin de ayudar a ofrecer graves profundos y controlados, mientras que el centro es rígido para obtener medios y agudos nítidos. Al igual que los WH-1000XM6, Sony también ha adoptado un nuevo enfoque de ajuste en colaboración con ingenieros de sonido de estudio para obtener un perfil de audio más neutro.

Sony también señala que su procesamiento de audio se ha mejorado de 24 bits a 32 bits, aunque la compatibilidad con audio de alta resolución sigue estando limitada a LDAC.

3. Calidad de llamada mejorada

Sony afirma que los nuevos audífonos utilizan dos micrófonos en cada uno de ellos para mejorar la formación de haces mediante inteligencia artificial y captar tu voz con mayor claridad, además de un sensor de conducción ósea para añadir claridad adicional, con el objetivo de que el habla sea más clara en las llamadas.

También cuentan con un sistema de reducción de ruido de fondo basado en inteligencia artificial, similar al que incorporan los audífonos supraaurales Sony WH-1000XM6.

Los Sony WF-1000XM6 a la izquierda y los WF-1000XM5 a la derecha (Image credit: Future)

4. Nuevo diseño

Sony ha destacado que los nuevos audífonos son un 11% «más delgados» que el modelo anterior, aunque la nueva forma también los hace más grandes en otros aspectos, pero Sony afirma que el efecto general es que deberían ser más ergonómicos.

Una ventaja del nuevo diseño es que la antena es ahora significativamente más grande, lo que, según Sony, mejorará la estabilidad y la fiabilidad de la conexión.

Esto es cierto cuando se sacan del estuche: Sony ha añadido una pequeña protuberancia para que sean fáciles de agarrar al sacarlos del estuche. El estuche es más grande que el de los audífonos XM5, pero es alto y delgado, por lo que sigue siendo muy portátil.

5. Más funciones y una aplicación diferente

¿Qué lanzamiento de Sony estaría completo sin nuevas funciones inteligentes? Los audífonos XM6 tienen algunos trucos bajo la manga, algunos prácticos y otros más interesantes.

Tendrás que utilizar la aplicación Sony Sound Connect en lugar de la antigua aplicación Sony Headphones, y en ella encontrarás un nuevo ecualizador de 10 bandas para personalizar el sonido si lo deseas, así como una buena función llamada «Find My EQ» que te permite cambiar el sonido según tus preferencias sin tener que saber lo que estás haciendo.

También hay una función de efecto de música de fondo, que hace que la música suene más ambiental (como si viniera de los altavoces de una cafetería, por ejemplo), lo que puede ser ideal para cuando estás trabajando.

Sony también es compatible con Bluetooth LE Audio y el códec LC3, y ofrece la posibilidad de configurar los audífonos para dar prioridad a la calidad del audio sobre la estabilidad de la conexión Bluetooth, o viceversa.

Muchas cosas siguen igual

La duración de la batería de los audífonos sigue siendo de 8 horas (24 horas con el estuche), cuentan con la tecnología de mejora de audio DSEE Extreme de Sony para mejorar las transmisiones de baja calidad y tienen funciones de Sony que incluyen un modo ambiental personalizable, acceso rápido, etc.

