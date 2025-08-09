Disponible para Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro.

Requiere Android 16 y One UI 8.

One UI sigue siendo una versión beta para algunos teléfonos Galaxy.

Tal y como había prometido, Samsung ha comenzado a implementar la compatibilidad con Gemini en sus audífonos Galaxy Buds 3. Se trata de una actualización gratuita y muy fácil de obtener e instalar. Pero hay una salvedad: es posible que tengas que instalar un software beta en tu teléfono.

Gemini no funciona en los propios audífonos, ya que es demasiado exigente para ejecutarse de forma nativa, por lo que necesita que tu teléfono o tableta actúe como mensajero entre tu boca y los oídos de Gemini.

Según informa 9to5Google, por el momento las actualizaciones parecen ser exclusivas para teléfonos que ejecutan One UI 8 sobre Android 16. Esta versión viene de fábrica en el Galaxy Z Fold 7 y en el Galaxy Z Flip 7, pero para la serie Samsung Galaxy S25, One UI 8 sigue siendo una versión beta, es decir, una versión preliminar del sistema operativo que, aunque está disponible (para un grupo selecto de usuarios), está destinada a pruebas.

¿Cómo obtener Gemini en los Galaxy Buds 3 y Buds 3 Pro?

Si tienes un Galaxy S25 Series o anterior, la versión estable del software One UI 8 no estará disponible hasta finales de septiembre de 2025. Sin embargo, hay una versión beta y a partir de la próxima semana estará disponible para más dispositivos, incluidos el Galaxy S24 Series, el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6. La versión beta se ampliará aún más el próximo mes para incluir el S23, el Z Fold 5, el Z Flip 5 y varios modelos de la serie A.

Una vez que tengas One UI 8 en funcionamiento, el siguiente paso es buscar actualizaciones de software para tus audífonos... y luego rezar. Estoy siendo un poco dramático, pero solo un poco: según se informa, la actualización de Gemini es «inestable» y los resultados pueden variar de un dispositivo a otro.

Si ya tienes la actualización, ahora deberías ver una nueva opción llamada «Configurar el asistente digital de Google» en la parte superior de la sección Controles de voz de la aplicación de Samsung. Esto te permite configurar la integración de Gemini con tu teléfono inteligente o tableta.

