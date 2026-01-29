Los Buds 4 Pro y Buds 4 de Samsung parecen estar listos para superar la inflación con precios muy tentadores

Dile adiós a las luces de cuchilla de los Galaxy Buds 3 Pro: los informes dicen que no estarán en los Buds 4 Pro

El precio parece ser el mismo que el de los Buds 3 y Buds 3 Pro.

La fuga se refiere a los precios de la UE; otros países pueden diferir, pero es una buena guía

Se espera su lanzamiento a finales de febrero de 2026.

Cada año es lo mismo y no podemos hacer nada al respecto, todo es más caro que antes, así que nos alegra ver que una gran empresa se opone a la tendencia al alza de precios. Un nuevo informe indica que los próximos Buds 4 y Buds Pro 4 de Samsung no subirán de precio a pesar de actualizar sus especificaciones.

Realmente calificamos los Galaxy Buds Pro 3 y los Galaxy Buds 3 más asequibles , y las filtraciones sobre sus sucesores han sugerido una fecha de lanzamiento tan pronto como febrero de 2026. Los precios filtrados son para clientes en la UE, y si se reflejan en otras partes del mundo, entonces los Buds 4 y Buds Pro 4 deberían costar lo mismo que las versiones actuales.

Ambos sets de audífonos y sus estuches de carga se están rediseñando para una mayor comodidad (Image credit: Future)

Lo que sabemos sobre los Samsung Galaxy Buds 4 Pro y Buds 4

Los precios en la UE parecen ser de 179 € para los Galaxy Buds 4 y 249 € para los Galaxy Buds 4 Pro, los mismos que para los modelos actuales. En Europa, también podría incluirse un cargador inalámbrico de 25 W.

La filtración proviene de Billbil-kun a través de Notebookcheck.net. Billbil-kun ya ha sido preciso sobre los precios de los productos y las fechas de lanzamiento, por lo que este informe es creíble, aunque, por supuesto, no es oficial ni está confirmado.

La fecha de lanzamiento prevista es el 25 de febrero de 2026, y se espera que ambos juegos de auriculares se lancen con versiones en blanco y negro; un rumor sugiere que también puede haber un color albaricoque para el modelo Pro, pero ese color no se incluyó en la información obtenida por Billbil-kun.

Aún no conocemos las especificaciones, pero ambos modelos de auriculares se han rediseñado ligeramente para que sean más compactos, y el estuche de carga también se ha rediseñado. Las luces de cuchilla de los Buds 3 Pro aparentemente se han descartado, pero los informes sugieren que la calidad de sonido ha mejorado significativamente, y eso es aún más importante.

Hemos cubierto tres actualizaciones que podemos esperar de los Buds 4 según las filtraciones aquí , si quieres profundizar más en ellas.

Esperamos ver los Buds 4 y los Buds 4 Pro en el Samsung Unpacked a finales de febrero, y que se filtren muchos más detalles antes de esa fecha. Los mantendremos informados.