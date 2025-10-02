Los audífonos Sony WF-1000XM6 podrían lanzarse este año con una mejora significativa en la calidad del sonido, mientras que los XM5 y XM6 acaban de recibir una útil actualización gratuita

Los Sony WF-1000XM6 aparecen en los documentos de certificación de la FCC

Podrían incorporar la tecnología de mejora de audio DSEE Ultimate, una novedad en los audífonos

Los Sony WH-1000XM6 y WF-1000XM5 acaban de recibir actualizaciones de software

¿Tienes unos audífonos Sony WF-1000XM5 o WH-1000XM6? De ser así, te tenemos noticias, pues la compañía lanzó importantes actualizaciones. Pero eso no es todo, pues todo parece indicar que pronto tendremos los audífonos WF-1000XM6 de última generación.

Las mejoras llegan a través de actualizaciones de firmware: 6.0.0 para los audífonos XM5 y 3.0.0 para los audífonos XM6. Ambas actualizaciones ofrecen un Bluetooth LE Audio mejorado, que ahora es compatible con las funciones de asistente digital y seguimiento de la cabeza. También está presente en el Find Hub del XM6, como señala Notebookcheck.

Tanto los audífonos como los auriculares son compatibles con Gemini Live y con Audio Sharing a través de Fast Pair, además de los ajustes habituales. Los auriculares XM5 también cuentan con una mejora en Find Hub que permite buscar cada auricular individualmente y desactivar el Hub sin utilizar el estuche de carga.

Mientras se implementan estas actualizaciones, parece que los auriculares WF-1000XM6 podrían llegar muy pronto a los contenedores de envío.

La próxima generación de audífonos de Sony podría ofrecer un sonido aún mejor gracias a la mejora en la conversión ascendente de audio. (Image credit: Future)

Auriculares WF-1000XM6 de Sony: ¿cuándo saldrán al mercado y qué mejoras se esperan?

The Walkman Blog ha descubierto que los nuevos audífonos WF-1000XM6 ya han sido certificados por la FCC de Estados Unidos, poco más de dos semanas después de recibir una certificación similar en China. Al igual que en ese caso, Sony revela la menor cantidad de información posible, pero el informe sí confirma que la batería interna es un modelo conocido de 3.85V y que la antena es similar a la de los WF-1000XM5.

El software de prueba utilizado es el mismo que el de los Sony LinkBuds, que están basados en un sistema en chip (SoC) de MediaTek, y ese último detalle podría ser lo más interesante y lo que haga que estos nuevos audífonos valgan la espera.

De acuerdo con una fuente de The Walkman Blog, los WF-1000XM6 podrían ser los primeros audífonos de Sony en soportar DSEE Ultimate, gracias al motor de IA integrado en los chips más recientes de MediaTek.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

DSEE significa Digital Sound Enhancement Engine (Motor de Mejora de Sonido Digital) y su función es mejorar archivos de audio comprimidos, haciendo que el audio transmitido por Bluetooth suene con mayor resolución. Según Sony, la versión Ultimate "ofrece aún más beneficios para el audio con códecs sin pérdida de calidad CD (16 bit, 44.1/48 kHz). Al restaurar matices acústicos y el rango dinámico, proporciona una experiencia auditiva más rica y completa".

La certificación de la FCC podría indicar que la espera para el lanzamiento oficial será corta: tiene una fecha de expiración de confidencialidad en marzo de 2026, pero, como señala The Walkman Blog, Sony suele lanzar sus productos antes de esa fecha. Por ejemplo, la certificación de los WF-1000XM5 tenía una expiración a finales de agosto, pero los audífonos se lanzaron un mes antes.

Por ello, es posible que los WF-1000XM6 se presenten oficialmente en el CES de enero de 2026 y lleguen al mercado el mes siguiente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se lancen a tiempo para Navidad de 2025.

En su momento, consideramos que los Sony WF-1000XM5 fueron un poco decepcionantes: muy buenos en general, pero —algo inusual para Sony— no lideraban su categoría ni en cancelación de ruido ni en calidad de sonido, incluso desde su lanzamiento, y además llegaron con un aumento de precio considerable.

Esperemos que los WF-1000XM6 logren corregir el rumbo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.