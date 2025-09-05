Sony IER-EX15C: los nuevos audífonos in-ear con diseño práctico y sustentable

¿Estás en busca de unos nuevos audífonos in-ear USB-C? De ser así, Sony tiene la opción perfecta en los nuevos EX15C USB-C, los cuales están diseñados para ofrecer audio de alta calidad con la comodidad de conectar y usar.

Con un controlador compacto de 5 mm que cuenta con un diafragma de alta conformidad, los audífonos IER-EX15C proporcionan bajos profundos y voces claras en un diseño pequeño y cómodo.

El IER-EX15C es compatible con teléfonos inteligentes, tabletas, laptops y otros dispositivos con conexión USB-C®, ofreciendo un rendimiento por cable confiable: sin carga, sin retrasos. Simplemente conéctalo y disfruta.

El IER-EX15C está diseñado para aquellos que desean una experiencia de escucha simple, ya sea para música, llamadas o videos. El control incorporado en línea permite a los usuarios gestionar fácilmente la reproducción, ajustar el volumen, silenciar el micrófono y responder llamadas. Un cable en forma de sierra resistente a enredos y un ajustador de cable mantienen los audífonos organizados, mientras que sus cuerpos pequeños y tres tamaños de almohadillas de silicona híbrida garantizan un ajuste seguro y cómodo.

Las principales características del IER-EX15C son:

Conveniencia USB-C: Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C para una conexión instantánea y confiable sin necesidad de carga.

Diseño compacto y ligero: Cómodos de llevar y fáciles de transportar, con cuerpos pequeños y tres tamaños de almohadillas para un ajuste seguro.

Sonido de alta calidad: Unidad de controlador de 5 mm con diafragma de alta conformidad que ofrece bajos profundos y voces claras.

Control incorporado en línea: Ajusta el volumen, reproduce/pausa, silencia el micrófono o responde llamadas con solo tocar un botón.

Cable resistente a enredos: El diseño en forma de sierra ayuda a prevenir enredos para un uso fácil en movimiento.

Opciones de color: Disponibles en negro, blanco, azul y rosa

Con el medio ambiente en mente: En línea con los esfuerzos de sostenibilidad continuos de Sony, el embalaje del IER-EX15C no contiene plástico, contribuyendo a los objetivos ambientales más amplios de la empresa.