JBL acaba de renovar su línea de audífonos con pantalla táctil con mejor sonido, cancelación activa de ruido (ANC) y calidad de llamadas

JBL ha lanzado su nueva serie de audífonos inalámbricos Live 4, con tres nuevos modelos disponibles a partir del 12 de mayo de 2026.

Los nuevos modelos incluyen: los JBL Live Buds 4, unos audífonos intrauditivos compactos; los JBL Live Beam 4, unos audífonos intrauditivos con bastón ; y los JBL Live Flex 4, unos audífonos semiabiertos con bastón. Cada uno de ellos llegó aproximadamente dos años después de sus predecesores de la serie Live 3.

Los audífonos Live de JBL son conocidos sobre todo por una característica: sus estuches de carga con pantalla táctil. En modelos anteriores, esto permitía a los usuarios ajustar rápidamente la cancelación activa de ruido (ANC), el ecualizador, el volumen y mucho más. Ahora, JBL ha renovado el software de su estuche de carga inteligente y ha incorporado a los modelos Live 4 más funciones, controles y opciones de personalización que nunca.

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Pero, ¿será suficiente para que JBL pueda competir con algunos de los mejores audífonos de marcas líderes como Apple y Sony? Bueno, he visto la nueva serie Live 4 y creo que algunas de las novedades podrían ser un gran éxito. Esto es lo que puedes esperar de los nuevos audífonos de JBL.

Aprovechando el éxito

Imágen 1 de 3 JBL Live Buds 4 (Crédito de la imagen: Future) JBL Live Beam 4 (Crédito de la imagen: Future) JBL Live Flex 4 (Crédito de la imagen: Future)

Cuando probamos los JBL Live Beam 3 en 2024, nos causaron una gran impresión. Gracias a su impresionante calidad de sonido, su batería de larga duración y su práctico estuche repleto de funciones, les otorgamos una alta calificación de 4,5 estrellas.

Y realmente parece que su sucesor, el Live Beam 4, junto con las nuevas versiones Buds y Flex, se basan en muchas de las cosas que ya nos encantaban.

En primer lugar, volvamos al estuche con pantalla táctil. Aunque todavía no he probado a fondo la serie Live 4, me alegró ver que el estuche de carga inteligente incluye una interfaz de usuario (UI) completamente nueva, además de una pantalla más grande en los audífonos más recientes de JBL.

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Claro, algunos dirían que la pantalla es un poco superflua, pero ofrece acceso instantáneo a las herramientas de personalización, mientras que normalmente tendrías que sacar el teléfono y buscar la aplicación de los audífonos JBL. Como usuario con demasiadas aplicaciones de audio en mi teléfono, entiendo perfectamente su atractivo.

JBL también ha actualizado el sonido de su serie Live, con los nuevos audífonos equipados con "nuevos controladores de fidelidad" que, según el especialista en audio, han sido "cuidadosamente ajustados para ofrecer graves más profundos y un sonido más nítido". Aunque JBL ha incorporado nuevos controladores, siguen siendo de 10 mm y dinámicos en los Buds y Beam, y de 12 mm dinámicos en los Flex.

Otra área que ha mejorado es la calidad de las llamadas. Los modelos de la serie Live 4 utilizan seis micrófonos con la nueva tecnología "Perfect Call 2.0", que combina un diseño resistente al viento con un algoritmo de IA para una calidad de sonido nítida. Algunos de los micrófonos también se utilizan para la cancelación de ruido, función que, según JBL, también ha sido mejorada.

Sin embargo, algo que se ha mantenido prácticamente igual es la duración de la batería. JBL afirma que, con el estuche de carga, los Buds 4 ofrecen hasta 32 horas con la cancelación de ruido activada y 40 horas con ella desactivada; que los Beam 4 alcanzan las 40 horas con la cancelación de ruido activada y 48 horas sin ella; y que los Flex 4 ofrecen 35 horas con la cancelación de ruido activada y 50 horas sin ella. Esto es similar a lo que vimos en la generación anterior, pero sigue siendo impresionante en general, especialmente si se tiene en cuenta que rivales como los AirPods Pro 3 de Apple solo ofrecen 24 horas con el estuche de carga.

La serie Live 4 está disponible en varios colores, como negro, azul, plateado, champán, verde, morado y naranja. Su precio es de 179,99 £ / 199 € (aproximadamente 245 $ / 340 AU$). En las próximas semanas analizaré cada uno de los nuevos modelos para comprobar si realmente merecen la pena, así que estad atentos a mi análisis completo.