Estos diminutos y económicos audífonos inalámbricos con llavero son compatibles con la función Buscar mi dispositivo de Apple: son un AirTag y unos audífonos con cancelación de ruido en un solo paquete esencial
Nunca pierdas tus llaves, nunca te quedes sin audífonos
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Los audífonos JLab JBuds Mini ANC saldrán al mercado con compatibilidad con Apple Find My.
- Son los audífonos ANC «más pequeños del mundo» y vienen con un llavero.
- Saldrán a la venta en agosto de 2026 por 39,99 dólares.
JLab fabrica algunos de los mejores audífonos económicos y es prácticamente la única marca que recomendamos si tu presupuesto es inferior a 30 dólares. La marca ha anunciado recientemente el lanzamiento de un nuevo par de sus diminutos audífonos inalámbricos «mini» con llavero, esta vez con cancelación activa de ruido.
Pero JLab ha confirmado que serán aún mejores de lo que se anunciaba inicialmente cuando salgan al mercado en agosto de 2026 por solo 39,99 dólares (alrededor de 39 libras esterlinas/80 dólares australianos), gracias a la compatibilidad con la tecnología de localización Find My de Apple, lo que los convierte en una opción aún más inteligente para llevar en el llavero.
Ya he tenido la oportunidad de probar los JLab JBuds Mini ANC y son sorprendentemente buenos teniendo en cuenta su precio (y, según la trayectoria de JLab, bajarán de ese precio con regularidad), además de que son lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el llavero (incluso tienen una presilla para ese fin).
En ese artículo dije que «creo que todo el mundo debería tener un juego en su llavero», simplemente por lo útil que es saber que siempre tienes unos buenos audífonos contigo. La incorporación de la compatibilidad con Find My significa que, para los usuarios de Apple, funcionarán un poco como AirTag, además de como audífonos, por lo que pueden ayudarte a encontrar las llaves extraviadas desde la aplicación Find My integrada en el iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos.
Como un AirTag, perdido por última vez
Al igual que un AirTag, o como los AirPods, que también tienen la función Buscar integrada, los JBuds Mini ANC mantienen una conexión de muy bajo consumo con tu teléfono, incluso cuando no se utilizan. Si los olvidas en algún lugar y se interrumpe la conexión, tu teléfono registrará su ubicación GPS cuando se conectó por última vez a ellos, para que puedas volver sobre tus pasos.
Pero aún hay más: los artículos de Buscar mi también pueden conectarse a cualquier dispositivo Apple propiedad de cualquier persona e informar de su ubicación a tu teléfono de forma remota, por lo que si los pierdes y alguien se acerca a su alcance inalámbrico, sabrás aproximadamente dónde están tus JBuds Mini ANC (y, por extensión, tus llaves).
Y si sabes que estás cerca de ellos pero no los ves, puedes usar la aplicación Buscar para indicar a los audífonos que emitan un sonido, con lo que, con suerte, podrás localizarlos.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Lo principal que falta aquí en comparación con un AirTag o unos AirPods Pro 3 es que no hay compatibilidad con el seguimiento de precisión UWB, una tecnología que permite a tu iPhone apuntar literalmente con una flecha hacia estos dispositivos si estás lo suficientemente cerca.
Aún no he tenido la oportunidad de probarlo, ya que la función no estaba habilitada en la primera muestra de los JBuds Mini ANC que probé y todavía está siendo certificada por Apple, pero estos serán uno de los primeros auriculares que no son de Apple en incluir la compatibilidad con Buscar, y estos auriculares económicos, perfectos para llevar en el llavero, parecen ser el escaparate perfecto para su lanzamiento.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre los mejores audífonos
1. Los mejores en general:
Technics EAH-AZ100
2. Los mejores de gama media:
Cambridge Audio A100
3. Los más "económicos":
Nothing Ear (a)
4. Lo mejor para la cancelación de ruido:
Bose QuietComfort Earbuds Ultra 2nd Gen
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Matt is TechRadar's Managing Editor for Entertainment, meaning he's in charge of persuading our team of writers and reviewers to watch the latest TV shows and movies on gorgeous TVs and listen to fantastic speakers and headphones. It's a tough task, as you can imagine. Matt has over a decade of experience in tech publishing, and previously ran the TV & audio coverage for our colleagues at T3.com, and before that he edited T3 magazine. During his career, he's also contributed to places as varied as Creative Bloq, PC Gamer, PetsRadar, MacLife, and Edge. TV and movie nerdism is his speciality, and he goes to the cinema three times a week. He's always happy to explain the virtues of Dolby Vision over a drink, but he might need to use props, like he's explaining the offside rule.
- Antonio QuijanoEditor