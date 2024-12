Activo Q1 son los auriculares con cable económicos hechos para nuestro reproductor de audio de alta resolución económico favorito

Los Activo Q1 son unos IEMs con cable hechos para el jugador P1 de julio de 2024

Los IEMs son una colaboración entre la submarca Activo de Astell & Kern y la marca singapurense DITA Audio

Activo Q1 tiene un precio de $ 349

¿Te encanta el audio de alta resolución pero no has oído hablar de Activo? No pasa nada, es casi seguro que conocerás a sus padres, Astell y Kern. El año pasado, el producto inaugural de la submarca, el reproductor de música P1 de Activo, realmente nos cautivó por su valor de sonido por libra, demostrando que no tiene que pagar una prima A&K para obtener un excelente sonido portátil. De hecho, era tan bueno que rápidamente se abrió camino en nuestra guía de compra de los mejores reproductores de MP3.

Y ahora, la compañía surcoreana ha anunciado los tan esperados monitores internos que lo acompañan. Ciertamente se ven bien, lo que se comprueba cuando sabes que estos auriculares con cable son una colaboración con la marca de Singapur, DITA Audio.

A&K dice que la asociación reúne "más de 45 años de experiencia en la industria del audio entre Activo y DITA, que culmina en la combinación perfecta de auriculares para el recién lanzado Activo P1 Digital Audio Player".

Activo Q1: especificaciones, precios y disponibilidad

El Activo Q1 es, según nos cuenta la compañía, un IEM híbrido que cuenta con el nuevo driver dinámico PM1+ de 9,8mm de DITA con carcasa de latón, además de un único driver de armadura balanceada Knowles.

DITA Audio tiene la encantadora costumbre de diseñar cables a medida para adaptarse a cada modelo de auriculares en el que ha participado, lo que significa que el Q1 es una propuesta única, y el revestimiento blanco ciertamente hace que los auriculares parezcan ser compañeros sonoros perfectos para el Activo P1.

Para profundizar un poco más en ese cable, es el cable MOCCA2 de Cardas, fabricado en los EE. UU. Este se construye a medida y se construye con 32 hilos de conductores Cardas por cable, luego se retuerce según las especificaciones propias de DITA. Su compra también incluye enchufes de conexión balanceados de 4,4 mm y de un solo extremo de 3,5 mm: el P1 tiene estos dos puertos a lo largo de su borde superior.

Y en caso de que los auriculares parezcan un poco delicados, también se incluye con el Q1 un estuche rígido systainer mini de la marca Activo x DITA fabricado por Tanos, además de cinco tamaños diferentes de almohadillas para ayudarlo a lograr el ajuste óptimo.

¿Tienes el reproductor, ahora quieres los auriculares? ¡Estás de suerte! El Activo Q1 está disponible para su compra en Amazon hoy y tiene un precio de £ 299 / $ 349 / € 399 (alrededor de AU $ 590). ¿Se unirán a nuestra colección de los mejores auriculares con cable que hemos probado? Estamos trabajando en ello, cuando lo sepamos, tú también lo harás.