Aura Studio 5 Wi-Fi: El altavoz que convierte tu casa en una galería de arte con sonido Hi-Res

Luz, Diseño y Audio Premium: Conoce el altavoz Aura Studio 5 Wi-Fi de Harman Kardon
¿Buscan una nueva bocina, pero no quieres caer en las típicas que no se adaptan al diseño de tu hogar? De ser así, tenemos la opción perfecta.
Se trata de la nueva Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi es la solución ideal para quienes desean un hogar con alma de galería y corazón tecnológico.
Este icónico altavoz de diseño escultural no solo destaca por su estética sofisticada —con detalles metálicos en plata y una cúpula de luz ambiental que responde a la música— sino también por ofrecer audio en alta resolución, streaming sin interrupciones vía Wi-Fi y compatibilidad con todas las plataformas líderes: Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz y más.
Según un estudio de FutureSource Consulting, el diseño funcional será uno de los principales factores de decisión en tecnología de audio para el hogar en 2026, junto con la conectividad fluida y la integración estética en el entorno. Aura Studio 5 Wi-Fi responde directamente a esta evolución con una propuesta sonora y visual en equilibrio.
5 razones para tenerlo en casa:
- Diseño minimalista, elegante y futurista Una pieza que se integra a cualquier espacio moderno.
- Sonido premium con tecnología de 3 vías Woofer de 5.25", tweeter dedicado y drivers optimizados para una experiencia envolvente.
- Luz ambiental inteligente Iluminación personalizable que reacciona al ritmo de la música.
- Conectividad total Compatible con las plataformas de streaming más populares y controlable vía app.
- Ideal para hogares inteligentes Audio multi-room, actualizaciones inalámbricas y sincronización con otros dispositivos.
La pieza de arte sonora que tu casa pedía. Haz que 2026 suene y se vea como nunca con Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi.
