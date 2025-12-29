Nos encanta Spotify pero, ¿es momento de cambiarse a Apple Music en 2026?: aquí el motivo

Si estás evaluando tu relación con los mejores servicios de streaming de música, esta perspectiva podría serte útil, especialmente si has estado pensando en dejar Spotify o te preguntas qué ofrece Apple Music. No te quedes con tu servicio actual de streaming de música solo por costumbre.

Hay una razón principal y varias razones secundarias y te contamos por qué.

La revolución digital en la música

Hands up if you remember iTunes (Image credit: Future)

Probablemente un poco de contexto te ayudará a entender por qué vale la pena el cambio a Apple Music. Me sumé a la revolución de la música digital desde muy joven, siendo adolescente, cuando los MP3 finalmente redujeron las pistas de audio digital a un tamaño razonable y la velocidad de internet mejoró lo suficiente como para compartirlas en línea.

Mientras todavía compraba música en CD (y todavía lo hacemos), copiaba todo con paciencia y lo introducía en Winamp y Windows Media Player (y luego, más tarde, en iTunes, no mucho después de que apareciera por primera vez en Windows en 2003). Poder almacenar cientos de álbumes en un solo dispositivo parecía magia en ese momento.

iTunes finalmente se transformó en Apple Music, por supuesto, pero la experiencia con el software es muy antigua, y como explicaremos más adelante, esa historia explica por qué podríamos volver a Apple Music. Siempre me ha gustado tener mis propias copias de mi música, en lugar de alquilarlo todo por una cuota mensual, aunque veo las ventajas de ambas opciones.

La historia de Apple Music, incluyendo iTunes, implica que funciona de forma ligeramente diferente a Spotify, YouTube Music, Deezer, Amazon Prime Music, Tidal y cualquier otra que haya olvidado. Originalmente se diseñó para ser una aplicación de escritorio que reproducía canciones de una biblioteca de música local, y para mí eso sigue siendo una ventaja en 2025.

¿Por qué regresaremos a Apple Music?

Apple Music te permite configurar listas de reproducción inteligentes (Image credit: Apple)

Hay una razón principal por la que vuelvo a Apple Music: echo de menos las listas de reproducción inteligentes que puedes personalizar. Ninguna otra app de música o servicio de streaming te permite poner en cola canciones específicas que cumplen ciertos criterios, y me da mucho más control sobre mi catálogo musical y lo que escucho.

Si estás completamente desconcertado por lo que son las listas de reproducción inteligentes, te permiten crear listas de reproducción que incluyen (por ejemplo) 'canciones de cinco estrellas de mis artistas favoritos que no he escuchado en un mes', o 'música electrónica lo-fi lanzada en los últimos cinco años', o 'las 100 canciones que menos he escuchado de todas las agregadas a mi biblioteca en los últimos seis meses'.

Puedes entrar en detalles increíbles con esto. Antes de que me diera pereza y empezara a hacer clic en lo que aparecía en mis recomendaciones de Spotify, había creado una lista de reproducción maestra compleja, de múltiples capas y anidada que equilibraba cuidadosamente la música nueva con la antigua, priorizando a mis artistas favoritos y canciones recientes, pero también dejando espacio para temas menos conocidos del catálogo anterior.

Es importante destacar que, una vez que se reproduce una canción en esta lista de reproducción, los criterios de la misma indican que no volverá a aparecer durante al menos tres meses. Simplemente la mantengo activada y se actualiza automáticamente a lo largo del día, lo que me asegura no descuidar los recursos más remotos de mi biblioteca musical ni dejar que mi escucha se vea dominada por canciones antiguas que he escuchado miles de veces o por artistas que me gustan pero no me apasionan.

Actualmente no hay forma de hacer eso con Spotify, aunque las listas de reproducción programadas ofrecerán algo similar. Siento que, al aceptar todo lo que Spotify me ofrece, me olvido de muchas bandas que disfruté hace años, o que quizás escuché una o dos veces y nunca me convencieron. Con Apple Music, puedo elegir mi propio algoritmo para encontrar pistas de toda la música que me ha gustado.

Otras funciones de Apple Music

(Image credit: Apple)

Hay otras razones por las que anhelo volver a Apple Music. Mientras que otros servicios de streaming (incluido Spotify) permiten añadir archivos de audio locales extraídos de CDs (ver arriba), Apple Music es el que mejor lo hace: permite combinar a la perfección pistas locales con canciones de la nube.

Y si alguna vez decido dejar de escuchar música en streaming, puedo usar Apple Music gratis con todos los archivos de audio que he copiado y comprado. No perderé el acceso a mis listas de reproducción de repente ni tendré que escuchar anuncios: puedo seguir comprando la música que realmente me gusta digitalmente, sin pagar una cuota mensual para alquilar toda la música que he creado.

Además, algunas de las desventajas históricas de Apple Music se han solucionado recientemente. Por ejemplo, si bien antes era exclusivo para dispositivos Apple, con la excepción de la app de Windows (algo inferior), ahora el programa para Windows ha mejorado considerablemente y se puede acceder a Apple Music tanto en la web como en Android.

Apple también ha ordenado su software, moviendo programas de TV, películas y podcasts a aplicaciones separadas, de modo que ahora Apple Music trata exclusivamente de Apple Music (en los viejos tiempos de iTunes, todo estaba comprimido junto).

Espero con ilusión un nuevo futuro con Apple Music, pero también conservaré mi cuenta gratuita de Spotify, por si acaso.