Tu "ChatGPT" está a punto de recibir anuncios: esto es lo que necesitas saber y cómo darte de baja

ChatGPT anuncia que los "anuncios" llegarán a su versión gratuita

También llegará ChatGPT Go, con un costo de 8 dólares al mes, pero seguirá teniendo anuncios

Para excluirse, es posible que sea necesario pagar al menos 20 dólares al mes

¡Es oficial! ChatGPT tendrá anuncios, al menos en la versión gratuito y sí, lamentablemente esta vez la noticia proviene directamente de OpenAI.

Cabe destacr que los anuncios aún no están en el chatbot, pero se espera que aparezcan "en las próximas semanas".

Como lo mencionamos anteriormente, OpenAIconfirmó el tan temido rumor que veníamos escuchando hace tiempo en una detallada entrada de blog el viernes (16 de enero de 2026) en la que se describen no solo sus planes publicitarios, sino también sus principios sobre cómo y por qué los mostrarán: "Nuestra misión es garantizar que la IA general beneficie a toda la humanidad".

El gigante de la IA anunció simultáneamente la disponibilidad global de ChatGPT Go, un nivel básico más asequible por 8 dólares al mes, que, por desgracia, no será la primera opción para evitar la publicidad cuando llegue.

Añadir publicidad a ChatGPT es una decisión obvia para OpenAI. La empresa aún no ha alcanzado la rentabilidad; se dice que sus costos operativos son astronómicos y tiene un importante potencial de ingresos, con 800 millones de usuarios activos mensuales, según se informa.

Dirigirse incluso a una pequeña parte de esos usuarios podría suponer miles de millones en ingresos. La publicidad integrada también podría situar a ChatGPT en condiciones más equitativas con su principal competidor, Google Gemini. Las descripciones generales de Gemini AI ya forman parte de los resultados de búsqueda de Google, que están repletos de publicidad.

¿Cómo serán los anuncios?

(Image credit: OpenAI)

OpenAI afirma que los anuncios aparecerán en la parte inferior de los resultados de búsqueda, tal y como se muestra en el ejemplo anterior. Así que, al menos, podrás leer tu respuesta antes de tener que leer un anuncio de Squarespace.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los anuncios se basarán en el contexto, lo que significa que estarán relacionados con el contenido de tu conversación en ChatGPT. Si le preguntas a ChatGPT cuál es la mejor computadora portátil para comprar, es posible que veas un anuncio de Dell o Lenovo en la parte inferior.

¿Estos anuncios serán diferentes?

OpenAI planea permitir que los anunciantes aprovechen la plataforma, permitiendo a los consumidores preguntar a los anunciantes sobre los productos o las decisiones de compra de forma muy similar a como podrían interactuar con ChatGPT.

"Las herramientas de IA nivelan aún más el campo de juego, permitiendo a cualquiera crear experiencias de alta calidad que ayudan a las personas a descubrir opciones que de otra manera nunca habrían encontrado", escribe OpenAI en la publicación.

Todos estos anuncios y experiencias publicitarias estarán claramente etiquetados, según OpenAI.

¿Quiénes no verán anuncios?

Cualquier persona que el sistema sepa que es menor de 18 años, o alguien que le diga a ChatGPT que es menor de esa edad, no verá ningún anuncio. OpenAI también mantendrá los anuncios alejados de los temas de chat relacionados con la salud y la política.

Los anuncios tampoco influirán en la información de tus respuestas rápidas, lo que significa que no se debe tener en cuenta ninguna respuesta que pueda beneficiar, destacar o criticar a un posible anunciante.

Controles y exclusión voluntaria

OpenAI se compromete a no vender los datos de los clientes a terceros y te permitirá desactivar la personalización y borrar tus datos, lo que podría afectar a la relevancia de los anuncios que ves en ChatGPT.

Sin embargo, una forma obvia de evitar ver los anuncios es suscribirse a un plan de pago que no incluya el nuevo plan ChatGPT Go de 8 dólares al mes. Aunque Go te da más acceso al último modelo de OpenAI y a una generación de imágenes mejorada, necesitas estar en el plan ChatGPT Plus de 20 dólares al mes para evitar los anuncios.

Sin embargo, OpenAI afirma: "Siempre ofreceremos una forma de no ver anuncios en ChatGPT, incluido un plan de pago sin anuncios", lo que sugiere que podría haber otras alternativas para desactivar los anuncios, aunque por ahora no está claro cuáles podrían ser.

Las pruebas de publicidad en los niveles gratuito y ChatGPT Go comenzarán pronto en Estados Unidos. No se sabe cuándo se extenderán a otros usuarios, aunque suponemos que dependerá de su éxito en Estados Unidos.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.