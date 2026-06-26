Tom Hanks dice que la idea de que la IA lo reemplace es "algo que da miedo" — y Hollywood probablemente debería prestarle atención

Tom Hanks prestará su voz a un nuevo juego de preguntas y respuestas en Apple Arcade

Woody, el vaquero de juguete, ha vivido muchos momentos aterradores a lo largo de las cinco películas de Toy Story, pero el actor que le ha prestado su voz durante los últimos 30 años se muestra inquieto ante la posibilidad de que la inteligencia artificial lo sustituya. Tom Hanks declaró a Entertainment Weekly en una nueva entrevista que la idea de que la inteligencia artificial reemplace su voz es «una idea aterradora».

«El tiempo es invencible», dijo Hanks. «La pregunta sería si podríamos armar alguna versión de mí. Cada palabra que hemos grabado a lo largo del tiempo en Toy Story está en algún medio digital, así que podrían armar lo que quisieran».

Los debates sobre la IA en el cine y el mundo del cine están en pleno apogeo, incluso mientras se utiliza esta tecnología para reproducir las voces y las actuaciones completas de personas que ya han fallecido. Sin mencionar las películas generadas íntegramente por IA que, de otra manera, emplearían actores de voz humanos.

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Actuación con IA

La mayoría de los proyectos de entretenimiento con IA realizados hasta ahora han contado, en general, con la participación o la aprobación de los propios artistas, pero también demuestran lo rápido que ha madurado la tecnología. Lo que antes requería un minucioso trabajo de efectos especiales ahora se puede lograr cada vez más con sofisticados modelos de aprendizaje automático entrenados con años de material existente.

El propio Hanks ha participado en producciones asistidas por IA, específicamente en la película *Here*, que utilizó IA para rejuvenecerlo a él y a su coprotagonista Robin Wright durante parte de la película, en lugar de depender por completo de los efectos visuales tradicionales.

Las preocupaciones de Hanks van más allá de su propia carrera. En otras ocasiones ha sugerido que su mayor inquietud es si, con el tiempo, al público dejará de importarle si una actuación proviene realmente de un ser humano, al no confiar en que lo que ven no haya sido producido con IA. Esa parece una pregunta más inquietante que si Woody podría regresar sin Hanks.

Películas próximas

(Image credit: Disney Pixar)

Hay un poco de ironía en los comentarios de Hanks. La primera película de Toy Story fue una revolución tecnológica que algunos vieron como una amenaza para la animación tradicional dibujada a mano. Tres décadas después, una de las estrellas que ayudó a marcar el inicio de esa revolución observa la próxima ola tecnológica con una cautela comprensible.

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La cautela no significa, por supuesto, rechazar la IA. Hanks es conocido por haber participado a lo largo de su carrera en proyectos que utilizan herramientas avanzadas como la captura de movimiento, la producción cinematográfica digital y los efectos visuales experimentales. Su preocupación parece centrarse más en lo que se pierde cuando la tecnología comienza a reemplazar a las personas con las que el público se identifica en primer lugar.

Y aunque cada uso individual de la IA puede justificarse como una herramienta más para la producción cinematográfica, sigue existiendo una pregunta más amplia sobre dónde termina la asistencia de la IA y dónde comienza el reemplazo. La respuesta probablemente dependerá de lo que el público decida que valora, más que de las capacidades puramente técnicas. Las estrellas de cine son más que un conjunto de expresiones faciales y grabaciones de voz, y recrear la actuación que el público asocia con Woody —que sea más que simplemente “suficientemente buena”— sería una tarea muy difícil.

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